Усталость россиян от войны растет, но Путин живет в параллельной реальности, - FT

Аналитики отмечают, что Путин не пойдет ни на какие уступки, даже если это пойдет ему во вред.

Владимир Путин всецело сосредоточен на вторжении в Украину и на своей решимости завершить его только на максималистских условиях – несмотря на растущее недовольство общественности.

Как пишет Financial Times, настойчивые заявления Путина о том, что его войска выиграют войну, уже начинают раздражать россиян. Согласно соцопросу, опубликованному в пятницу, доверие к Путину упало до 69 процентов, самого низкого уровня с начала войны в 2022 году.

"Попытки российского президента успокоить общественность звучат как "мантра" – как будто он пытается убедить самого себя, что всё в порядке", – сказал московский политолог Андрей Колесников.

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При этом, отвергнув предложение Украины по прекращению огня, Путин показал, что он отказывается от всех вариантов мирного решения проблемы, отмечает он:

"Это плохой знак – он не пойдет ни на какие уступки, даже если это пойдет ему во вред. Это означает, что он полон обиды и решимости бороться любыми средствами".

Политолог отмечает, что усталость россиян от войны переросла в гнев, который не находит выхода.

"Люди просто выживают, как могут, будь то из-за ограничений на интернет или топливного кризиса", - говорит он.

При этом Кремль предпринял необычный шаг, более тесно связав Путина с правящей партией Кремля. На своем съезде в воскресенье "Единая Россия" впервые с 2007 года назвала себя "партией президента".

Иван Филиппов, автор готовящейся к выходу книги о российском провоенном сообществе блогеров, заявил, что изменение стратегии в отношении "Единой России" является показателем усиления изоляции Путина.

"Сейчас 2026 год. Фронт – это тупиковая мясорубка, страна выстраивается в очередь за бензином, ракеты и беспилотники каждый день поражают нефтеперерабатывающие заводы и оружейные фабрики, а Крым почти превратился в остров. В таких условиях сделать Путина лицом самой непопулярной партии в стране, которая тонет, – это необъяснимое решение, которое мог принять только тот, кто живет в параллельной реальности", – пишет он.

Путин и война в Украине - новости

Военные аналитики отмечают, что удары ВСУ по нефтегазовой инфраструктуре России способны полностью парализовать кремлевскую военную машину и принудить Путина к капитуляции или заморозке конфликта до конца года.

А Forbes пишет, что Путину осталось пребывать у власти не более трех лет. Сценарии его падения варьируются от быстрого убийства до показательного процесса, а в качестве причин могут выступать новые атаки со стороны Украины, внутренние беспорядки или отказ Китая от поддержки.

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