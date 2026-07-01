США перебросили на Ближний Восток группу десантных кораблей с морпехами

Два крупных десантных корабля с морской пехотой уже находятся в Индийском океане, еще один выполняет миссию в этом регионе с мая.

Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион группу крупных десантных кораблей с подразделением морской пехоты на борту. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X.

По информации американских военных, крупные десантные корабли USS Boxer и USS Portland, на борту которых находится 11-й экспедиционный батальон морской пехоты, прибыли в район Ближнего Востока. В настоящее время они находятся в Индийском океане.

Кроме того, еще один корабль этой амфибийно-десантной группы – USS Comstock – выполняет задачи в зоне ответственности CENTCOM еще с начала мая.

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В командовании не раскрыли, какие именно задачи будут выполнять корабли и морские пехотинцы. Там лишь отметили, что они действуют в рамках плановой миссии на Ближнем Востоке.

Ближний Восток – главные новости

Накануне сообщалось, что США и Иран договорились прекратить взаимные атаки, поскольку обе стороны планировали встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива.

Впрочем, вчера Иран заявил, что не собирается встречаться с высокопоставленными представителями США, прибывшими в регион после начала боевых действий, что ухудшило перспективы достижения прочного мира между двумя странами.

Иранские чиновники также заявили, что сторонам следует сначала согласовать условия перемирия, подписанного две недели назад, прежде чем переходить к обсуждению более сложных вопросов, таких как возможные ограничения ядерной программы Ирана.

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