Таинственный подземный 'ветер' питает супервулкан: ученые сделали важное открытие

Yа протяжении большей части истории современной геологии доминирующей теорией было то, что супервулканы располагались над огромными, долгоживущими бассейнами жидкой магмы.

​Супервулканы способны изменять целые континенты. При извержении они выбрасывают более 1000 кубических километров магмы, горных пород и пепла. Об этом пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что эти события настолько катастрофичны, что могут изменить глобальный климат и опустошить экосистемы. Понимание того, что поддерживает эти системы на протяжении миллионов лет, было одним из самых актуальных нерешенных вопросов геологии.

Теперь команда из Института геологии и геофизики Китайской академии наук (IGGCAS) считает, что нашла ответ, по крайней мере, для Йеллоустона.

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Их выводы, опубликованные в журнале Science, основаны на детальной трехмерной модели западной части Северной Америки, которая имитирует поведение литосферы и текущей мантии под ней в наши дни.

Переосмысление того, что лежит под землей

Важно, что на протяжении большей части истории современной геологии доминирующей теорией было то, что супервулканы располагались над огромными, долгоживущими бассейнами жидкой магмы. Давление внутри этих камер постепенно нарастало, пока окружающая порода не могла больше удерживать давление, вызывая катастрофическое извержение.

По данным исследовательской группы, теперь имеющиеся данные указывают на обширные системы "магматической каши" - огромные области частично расплавленной породы, распределенные по всей глубине литосферы, а не сконцентрированные в одной камере. Эти зоны магматической каши толще и гораздо менее подвижны, чем жидкая магма, что порождает свою собственную загадку о том, как что-то настолько медленное может вызывать извержения такой силы.

Ключ, как предполагают исследователи, кроется в том, как этот материал постоянно пополняется снизу. Их модель показывает, что магма, питающая Йеллоустон, берёт начало в верхней астеносфере - горячем, медленно текущем слое непосредственно под жёсткой литосферой, а не из глубокого плюма, укоренившегося вблизи границы ядра и мантии, как долгое время предполагали геологи.

Итересно, что если бы под Йеллоустоном существовал глубокий мантийный плюм, он представлял бы собой узкий, поднимающийся столб необычайно горячей породы. Однако модель описывает нечто совершенно иное по характеру и масштабу.

Ветер сквозь мантию

Исследователи называют это "мантийным ветром" - широким, движущимся на восток потоком горячей породы, который переносит астеносферный материал к Йеллоустону с запада. Как пишут ученые, этот поток генерируется в результате длительной субдукции плиты Фараллон, остатки которой остаются погребенными глубоко под центральной и восточной частью Северной Америки.

При этом механика процесса сложна. Когда плавучий материал движется по этому восточному потоку и сталкивается с толстым литосферным корнем к востоку от Йеллоустона, он выталкивается вниз. Это нисходящее притяжение создает эффект растяжения, а растяжение способствует тому, что геологи называют декомпрессионным плавлением - процессу, при котором порода плавится не потому, что она нагревается, а потому, что давление на нее внезапно падает.

Важно, что мантийный ветер делает больше, чем просто производит магму. Это также способствует формированию подземной системы каналов, которая приводит магму в движение. Поток, направленный на восток и давящий на толстую литосферу на востоке, в сочетании с противоположной плавучестью более легкой литосферы на западе, фактически прокладывает канал через континентальные породы под Йеллоустоном.

Этот наклоненный на юго-запад канал действует как естественная магистраль для подъема и развития магмы через литосферу, и он точно соответствует тому, что уже было нанесено на карту независимыми геофизическими исследованиями региона.

Инетересно, что сам Йеллоустон дополняет эту модель. За последние 2,1 миллиона лет кальдера произвела два супервулканических извержения, и предыдущие исследования ее внутренней части показали именно тот тип глубокой, наклоненной на юго-запад магматической системы, который предсказывает модель.

Команда ученых утверждает, что их модель является наиболее полным на сегодняшний день описанием того, как развиваются крупные магматические системы под супервулканами, и связывает глубинные мантийные процессы, генерирующие расплав, с коровыми системами, которые его хранят и в конечном итоге высвобождают.

Действует ли тот же механизм под другими супервулканами по всему миру, пока остается открытым вопросом, но исследователи считают, что их модель хорошо подходит для того, чтобы помочь ответить на него.

Новости о супервулканах

В районе итальянского Неаполя усиливается активность супервулкана Кампи-Флегрей. Новое исследование показало, что процессы внутри кальдеры развиваются по самоускоряющемуся сценарию и могут привести к серьёзным геологическим изменениям уже в следующем десятилетии.

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