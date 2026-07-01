Сколько лосося можно есть в неделю, а когда стоит остановиться: совет диетолога

Какое количество лосося оптимально для здоровья.

Бесспорно, что красная рыба, в частности, лосось, полезен для здоровья. Но когда начинается тот момент, когда стоит остановиться и можно ли съесть слишком много лосося? На этот вопрос эксперты ответили в комментариях сайту Huffpost.

Диетолог-нутрициолог Джанель Коннелл назвала лосось "суперпродуктом". "Полезные свойства лосося обусловлены содержанием в нем омега-3 жирных кислот, которые помогают бороться с воспалением в организме и поддерживают здоровье мозга, сердца, кожи и щитовидной железы, а также метаболизм жиров", – сказала она.

Кроме того, лосось содержит астаксантин, антиоксидант, который защищает клетки от повреждений (что снижает признаки старения), а также белок и витамины D и B12. В частности, в лососе содержится значительное количество витамина D. "Это один из немногих продуктов, которые естественным образом содержат существенное количество витамина D, питательного вещества, играющего важную роль в здоровье костей, мышц и иммунной системы", – говорит аккредитованный диетолог и нутрициолог Кэти Сандерс.

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Она также любит лосось, говоря, что это "один из самых питательных продуктов, которые мы можем есть". Она добавила, что высококачественный белок способствует поддержанию, росту и восстановлению мышц. Кроме того, он содержит такие минералы, как йод и селен.

Чрезмерное употребление лосося

Несмотря на свою питательную ценность, лосось не является "идеальным". Он содержит ПХБ (загрязняющие вещества, которые накапливаются в жировой ткани рыбы и являются известными канцерогенами), ртуть (химический элемент и металл) и диоксины (еще один загрязняющий вещество).

Если говорить о содержании ртути, лосось не является самым опасным продуктом. Содержание ртути в лососи относительно низкое по сравнению с тунцом, акулой и меч-рыбой.

Признаки того, что вы едите слишком много лосося

К счастью, симптомы избыточного употребления лосося встречаются довольно редко. Проблемы могут возникнуть, если употреблять лосось в больших количествах ежедневно в течение многих месяцев. К признакам, которые могут означать отравление, относятся усталость, трудности с концентрацией внимания, головные боли и покалывание.

Кроме того, если лосось употребляется очень часто в ущерб другим продуктам, это может уменьшить разнообразие рациона и ограничить доступ к более широкому спектру питательных веществ, содержащихся в различных источниках белка, рыбе, фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах. В остальном лосось вряд ли вызовет какие-либо заметные симптомы или проблемы со здоровьем.

Сколько лосося можно съесть абсолютно безопасно

Для большинства людей употребление лосося несколько раз в неделю в рамках разнообразного рациона с гораздо большей вероятностью принесет пользу для здоровья, чем вред.

"Рекомендуется употреблять две-три порции жирной рыбы в неделю", – сказал Коннелл.

Однако она призвала достигать этой цели, употребляя в пищу разные виды рыбы. По ее словам, разнообразный рацион с разнообразными растительными продуктами и источниками белка способствует процветанию кишечной микробиоты и поддерживает общее здоровье.

Когда лосося не стоит покупать

Напомним, что при покупке красной рыбы стоит обратить внимание на запах. Это первый признак свежести продукта. Качественная рыба имеет чистый и мягкий запах, легкий, свежий, даже морской. Тушка лосося сама по себе обязана быть блестящей и увлажненной, не сухой, яркого натурального цвета по всей толще филе. Что касается текстуры, она должна быть плотной на ощупь, а мякоть - пружинить при легком нажатии.

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