Скандал с подразделением 'УПА': Навроцкий готовит новый 'удар' по Зеленскому

Президент Польши может публично объявить о своей позиции в отношении отношений с Киевом 11 июля, хотя Варшава не планирует прекращать поддержку Украины.

В окружении президента Польши Кароля Навроцкого рассматривают возможность ограничения контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне нового обострения украинско-польских отношений, сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источник в окружении польского президента.

По словам собеседника издания, Навроцкий может публично выразить свою позицию 11 июля – в Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой.

Как утверждает источник, в президентском дворце негативно восприняли решение Владимира Зеленского о создании Национального пантеона, расценив его как сознательную провокацию. В окружении Навроцкого также считают, что последние шаги украинских властей являются частью долгосрочной исторической политики Киева.

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Представитель канцелярии президента Польши заявил, что Варшава не намерена "стать частью сценария, написанного Киевом", который, по его мнению, при этом подыгрывает российской пропаганде. Он также выразил убеждение, что решения Зеленского ориентированы прежде всего на внутреннюю аудиторию и призваны укрепить его политические позиции.

В то же время, по словам собеседника, польская сторона не планирует немедленно реагировать на действия Киева. Заявление может быть сделано в ходе официальных мероприятий 11 июля, когда выступит президент Польши.

По информации издания, одним из вариантов, который сейчас обсуждается в команде Навроцкого, является ограничение контактов с Владимиром Зеленским. При этом Польша не планирует сворачивать поддержку Украины.

Украина и Польша – главные новости

Между Киевом и Варшавой возникла новая волна напряженности из-за исторических вопросов. Недавно вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "с Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз".

В то же время глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что на сегодняшний день напряженность между Украиной и Польшей еще не достигла своего пика, но может серьезно обостриться.

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