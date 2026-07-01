Россияне модернизируют аэропорт 'Донецк' для запуска 'Гераней' (фото)

Проводится модернизация пусковых установок и строительство новых складов.

Россияне проводят активную модернизацию и новое строительство в Донецком аэропорту, чтобы приспособить его для запуска и хранения ударных БПЛА "Герань/Гербера". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные аналитиками Telegram-канала "Стратегическая авиация".

Так, по состоянию на 29 июня в аэропорту были увеличены размеры стандартных пусковых установок, чтобы обеспечить запуск БПЛА "Герань-3".

Кроме того, в июне были достроены несколько подъездных путей к складу БПЛА "Герань/Гербера".

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Также в конце июня, вероятно, было начато строительство еще одного склада в центральной части аэропорта, отмечают аналитики.

Донецкий аэропорт – новости

Напомним, до 2024 года территория Донецкого аэропорта фактически находилась у линии фронта, что не позволяло российским войскам проводить масштабные строительные работы.

Однако после продвижения российских сил линия боевых действий отошла от аэродрома, и в 2025 году оккупанты начали переоборудовать объект для запуска ударных дронов. Это позволяет России существенно сократить дальность полета Shahed до подконтрольных Украине территорий.

Они демонтировали часть старых оборонительных сооружений, обустроили площадки для топлива, складские помещения и укрытия для беспилотников. В частности, по состоянию на 2 июня на территории аэродрома оборудовано более 130 гаражей для хранения ударных беспилотников, а также бетонные склады для дронов и четыре стационарные пусковые установки.

ВСУ пытаются сорвать эти планы. Так, в апреле украинские защитники взяли под огневой контроль территорию Донецкого аэропорта, осуществив первую в современной истории операцию такого типа.

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