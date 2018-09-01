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Солист Imagine Dragons поднял на концерте в Киеве украинский флаг (фото)

01:39, 01 сентября 2018
Общество
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На протяжении всей песни певец то держал его в руках, то обматывался им, то вешал его на микрофонную стойку / Фото: Юрий Грязнов

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Появление рокера на сцене с украинским флагом вызвало бурную реакцию фанатов / Фото: Юрий Грязнов

"Драконы начали свое выступление с нашумевшего хита Radioactive, а во время исполнения второй песни It's Time Рейнольдс взял у фанатов флаг Украины, на котором виднелось множество надписей. На протяжении всей песни певец то держал его в руках, то обматывался им, то вешал его на микрофонную стойку.

/ Фото: Юрий Грязнов
/ Фото: Юрий Грязнов
/ Фото: Юрий Грязнов

Разумеется, появление рокера на сцене с украинским флагом вызвало бурную реакцию фанатов, и стадион просто взорвался аплодисментами.

#imaginedragons

Публикация от Natalia Androshchuk (@natali_a1991)

Как сообщал УНИАН, американские рокеры Imagine Dragons выпустили жуткий клип на свой последний хит.

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Теги: #Киев#певец