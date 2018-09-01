Солист Imagine Dragons поднял на концерте в Киеве украинский флаг (фото)

Во время исполнения песни It's Time Рейнольдс пел, держа в руках флаг Украины, на котором виднелось множество надписей.

Солист поп-рок группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на концерте в Киеве вышел на сцену с украинским флагом.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

"Драконы начали свое выступление с нашумевшего хита Radioactive, а во время исполнения второй песни It's Time Рейнольдс взял у фанатов флаг Украины, на котором виднелось множество надписей. На протяжении всей песни певец то держал его в руках, то обматывался им, то вешал его на микрофонную стойку.

Разумеется, появление рокера на сцене с украинским флагом вызвало бурную реакцию фанатов, и стадион просто взорвался аплодисментами.

#imaginedragons Публикация от Natalia Androshchuk (@natali_a1991) 31 Авг 2018 в 1:40 PDT

Как сообщал УНИАН, американские рокеры Imagine Dragons выпустили жуткий клип на свой последний хит.