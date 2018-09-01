Солист Imagine Dragons поднял на концерте в Киеве украинский флаг (фото)
01:39, 01 сентября 2018Общество
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Во время исполнения песни It's Time Рейнольдс пел, держа в руках флаг Украины, на котором виднелось множество надписей.
На протяжении всей песни певец то держал его в руках, то обматывался им, то вешал его на микрофонную стойку / Фото: Юрий Грязнов
Солист поп-рок группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на концерте в Киеве вышел на сцену с украинским флагом.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Появление рокера на сцене с украинским флагом вызвало бурную реакцию фанатов / Фото: Юрий Грязнов
"Драконы начали свое выступление с нашумевшего хита Radioactive, а во время исполнения второй песни It's Time Рейнольдс взял у фанатов флаг Украины, на котором виднелось множество надписей. На протяжении всей песни певец то держал его в руках, то обматывался им, то вешал его на микрофонную стойку.
/ Фото: Юрий Грязнов
/ Фото: Юрий Грязнов
/ Фото: Юрий Грязнов
Разумеется, появление рокера на сцене с украинским флагом вызвало бурную реакцию фанатов, и стадион просто взорвался аплодисментами.
Как сообщал УНИАН, американские рокеры Imagine Dragons выпустили жуткий клип на свой последний хит.
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