На Днепропетровщине при помощи ДНК-экспертизы идентифицировали тела 20 погибших бойцов АТО

Об этом сообщила сегодня директор департамента взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской защиты и оборонной работы Днепропетровской облгосадминистрации Ирина Федорчук, передает Радио Свобода.

По ее словам, в настоящее время назначены процедуры забора анализов от других родственников, чтобы подтвердить предыдущие результаты. Такая процедура является обязательной.

Как сообщила чиновник, с сентября в Днепропетровске осуществляют захоронение неизвестных бойцов, погибших в зоне антитеррористической операции. Уже похоронено 136 тел.

Она также отметила, что на территории Донецкой и Луганской областей сейчас остается еще много невывезенных тел погибших, поэтому важно наполнять базу образцами анализов ДНК, чтобы в дальнейшем ускорить идентификацию.

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"Есть психологический фактор: люди не хотят верить в то, что их близкие погибли, надеются, что они в плену, поэтому и не приходят сдавать анализы или категорически отказываются от этих процедур", - сказала Федорчук.

По ее словам, сейчас в органы милиции обратилось 130 семей днепропетровцев, которые разыскивают своих близких. Анализы на ДНК-экспертизу пока сдал 91 человек.

С августа 2014 года из зоны АТО в Донецкой и Луганской областях в морги Днепропетровщины и Запорожья начали поступать тела воинов, которых невозможно опознать. Процедура установления совпадений ДНК между погибшим и потенциальными родственниками после взятия образцов анализов длится около 3 недель. Если человек имеет сомнение относительно результатов анализа, то он имеет право пройти процедуру повторно.