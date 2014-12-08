Мошенничество с листами нетрудоспособности приобретают новые формы – Фонды социального страхования

Такой нормой закона решил воспользоваться один из бывших сотрудников исполнительной дирекции ФССНС. Господин Богданов Станислав Геннадьевич, пользуясь нормами трудового законодательства, решил не только возобновить себя в должности заместителя директора исполнительной дирекции ФССНС, но и благодаря этому получить около 100 тысяч гривен компенсации за временную потерю заработной платы. Это и стало предметом судового спора, в который втянута исполнительная дирекция Фонда.

Как сообщил представитель фонда, во время судебных слушаний стало известно, что господин Богданов С.Г. был уволен с занимаемой им должности, высшим органом управления Фонда, в связи с сокращением, которое коснулось всех подразделений финансового учреждения. Но такое коллегиальное решение не устроило бывшего «замначальника» и Станислав Геннадьевич апеллирует в Шевченковском районом суде города Киева фактами, что на время его увольнения он находился на больничном. Что бы подтвердить свое фиктивное заболевание, Богданов С.Г. предоставил более 8 листов нетрудоспособности, 7 из них выданы коммунальным учреждением «Сакское территориальное медицинское объединение», Автономной Республики Крым.

Но представитель ответчика Артем Фреюк в ходе судебного заседания сообщил, что по результатам анализа указанных листков нетрудоспособности, произведенного на запрос исполнительной дирекции ФССНВ, специалистами Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности был выявлен ряд нарушений при их заполнении и несоответствий порядка их заполнения, действующему законодательству.

И единственное, что остановило специалистов на 100% убедиться в фальсификации документов, это не возможность проведения проверки по месту их выдачи. Так как, по информации предоставленной Министерством здравоохранения Украины на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя отсутствуют учреждения здравоохранения, которые подконтрольны МОЗ Украины. А медико-социальные экспертные комиссии работают по законодательству Российской Федерации.

Очевидно, на это и рассчитывал Богданов С.Г., что проверку правомерности выдачи листов нетрудоспособности и их подлинность никто провести не сможет. Так как попытка предоставить ранее выданный лист нетрудоспособности, коммунальным некоммерческим предприятием сферы здравоохранения одного из районов города Киева также не увенчалась успехом. Представители ФССНС общаясь с журналистами в суде объяснили, что в связи с сомнениями в достоверности больничного, которые основывались на том, что в даты болезни указанные в листке нетрудоспособности, данный гражданин частично пребывал на рабочем месте, исполнительная дирекция Фонда обратилась с запросом о проведении его проверки. По результатам проверки, указанного листа нетрудоспособности, страховщиком по данному виду общеобязательного государственного социального страхования (Фондом по временной потере трудоспособности) данный «больничный» был признан выданным необоснованно.

Различного рода злоупотребления с листками трудоспособности в Украине дело обыденное. Не так давно нечестные на руку сотрудники Одесского отделения Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности списывали денежные средства на несуществующие больничные листы работников фиктивных предприятий. Таким образом, за период 2012-2013 преступники украли более 28 миллионов гривен.

Из-за этого каждый судебный спор, связанный с определением подлинности листов нетрудоспособности или же любыми другими документами, которые предусматривают социальные выплаты гражданам, это возможность фондов, пресечь вымывание денежных средств с бюджетов финансовых организаций.