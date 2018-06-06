Каменских и Потапа заподозрили в тайной свадьбе (видео)

Каменских и Потапа заподозрили в тайной свадьбе. Поводом для сплетен стало видео с празднования дней рождения репера Потапа и певицы Насти Каменских

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Звезда обнародовала видео в сети. Пользователи сети выразили сомнение, что это было празднование дня рождения, а решили, что таким образом пара отпраздновала свадьбу.

"Это свадьба?", "Больше похоже на свадьбу, чем на день рождения", "Аля кубинская свадьба совет да любовь!Будьте счастливы!",, - пишут поклонники.

Напомним, интимное видео Каменских раскритиковали в сети.