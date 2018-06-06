Каменских и Потапа заподозрили в тайной свадьбе (видео)
Каменских и Потапа заподозрили в тайной свадьбе. Поводом для сплетен стало видео с празднования дней рождения репера Потапа и певицы Насти Каменских
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Звезда обнародовала видео в сети. Пользователи сети выразили сомнение, что это было празднование дня рождения, а решили, что таким образом пара отпраздновала свадьбу.
"Это свадьба?", "Больше похоже на свадьбу, чем на день рождения", "Аля кубинская свадьба совет да любовь!Будьте счастливы!",, - пишут поклонники.
Напомним, интимное видео Каменских раскритиковали в сети.
В первую очередь, хочу поблагодарить @gg_project Людочку @ludagolubitskaya и Леночку @golubitskaya за сказочную организацию праздника!!! Спасибо @knzspark за гостеприимство!!!! Спасибо @manzhosova_patisserie за вкуснейший правильный торт на свете Конечно же, спасибо всем друзьям гостьям за то, какие вы весёлые и прикольные! Спасибо, что разделили с нами с @realpotap этот незабываемый #doubletrouble2018 🎈🎉