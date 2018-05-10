Фильм Лозницы "Донбасс" произвел в Каннах эффект разорвавшейся бомбы - критики

«Донбасс» – это едкий портрет общества, в котором человеческие взаимоотношения деградировали до варварства, – пишет о фильме Variety.

“Донбасс” Сергея Лозницы открыл вторую по важности программу Каннского фестиваля "Особый взгляд". Украинский фильм не оставил критиков равнодушными.

"Нет никаких сомнений: Лозница видит Новороссию территорией тотального абсурда, съемочной площадкой нелепого фарса, который мог бы даже показаться смешным, если бы речь не шла о реальных человеческих жизнях", - написал Алексей Тарасов.

Сайт Телекритика собрал отзывы зарубежных критиков:

«Донбасс» – это едкий портрет общества, в котором человеческие взаимоотношения деградировали до варварства, более напоминающего позднюю античность, чем так называемый современный цивилизованный мир», – пишет о фильме Variety. «Есть опасность, что нечеловеческие крики Лозницы сочтут навязчивыми, но разве не так всегда происходит с пророками?» – вопрошает критик издания Джей Вайссберг.

Hollywood Reporter сетует на то, что фильм состоит из отдельных частей, которые не складываются в цельный нарратив. «Это мощные кадры, но ты невольно задумываешься о том, что они были бы мощнее, если бы зрителю дали узнать этих людей поближе», – пишет критик издания об одной из сцен.

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Влиятельный портал Roger Ebert, названный в честь одного из главных кинокритиков XX века, пишет, что «Донбасс» – это фильм, от которого зрителю гарантированно станет не по себе. По словам автора статьи, новый фильм Лозницы – такой же мрачный, как прошлогодняя «Кроткая». «"Донбасс" не менее пессимистичен, но на смену сюрреализму "Кроткой" пришла тяжелейшая ирония. […] Лозница показывает общество, разъедаемое коррупцией, вымогательством и беззаконием, разделенное и находящееся под властью воюющих между собой бандитов».

ScreenDaily называет фильм черной комедией с впечатляющим актерским составом. «Порой он виртуозно запечатлевает социальный распад Донбасса, но некоторые затянутые сцены могут легко утомить шокированного зрителя», – пишет издание.

Мэтью Андерсон из The New York Times поставил фильму оценку 4/5. «Мне понравился по-настоящему безумный "Донбасс" – ряд очень мрачных и ничуть не смешных скетчей о совершенно абсурдных ситуациях», – написал редактор.

Шведский писатель и журналист Хан Брукс пишет: «Редко приходится видеть фильм, наполненный такой яростью и отвращением, как "Донбасс" Сергея Лозницы. Кошмарные зарисовки из "Народных республик Украины" с линчеваниями, солдатами и фейковыми новостями. Да, я в восторге», – написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее был назван самый высокооплачиваемый актер Украины.