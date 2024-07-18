Предыдущий рекорд по выходу яда принадлежал другому прибрежному тайпану в парке под названием Whiplash, который произвел 4,9 г яда за одну попытку.

По словам смотрителей этого существа, змея, содержащаяся в неволе в Австралии, побила мировой рекорд по количеству яда, произведенного за один заход.

За один укус змея - прибрежный тайпан (Oxyuranus scutellatus) по кличке Циклон - выдала более 5,2 грамм яда. По данным Австралийского парка рептилий, зоопарка, расположенного в 50 километрах к северу от Сиднея в Новом Южном Уэльсе, это в три раза превышает среднее количество, производимое прибрежным тайпаном, и достаточно, чтобы убить 400 человек.

"Циклон - одна из самых опасных змей здесь, в парке, он известен своей непредсказуемостью и держит нас всех в напряжении", - сказал Билли Коллетт, операционный менеджер Австралийского парка рептилий, в заявлении, опубликованном Live Science.

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Прибрежные тайпаны - один из самых ядовитых видов змей на Земле. По данным Австралийского музея, они родом из прибрежных регионов северной и восточной Австралии и обычно вырастают до 2 метров в длину. У прибрежных тайпанов прямоугольная голова со светлой мордой и большими оранжево-карими глазами. Их тела различаются по цвету от желтого до красновато-коричневого, темно-коричневого и почти черного.

"Прибрежные тайпаны - не самые ядовитые змеи в мире, но они известны во всем мире своей агрессивностью, и их укусы каждый год приводят к смертельным случаям", - сказал Коллетт.

Предыдущий рекорд по выходу яда принадлежал другому прибрежному тайпану в парке под названием Whiplash, который произвел 4,9 г яда за одну доставку в 2022 году.

По словам Коллетта, парк - единственное предприятие в Австралии, где "доят" тайпанов для производства противоядия. Хранители также извлекают яд из других смертоносных змей, в том числе восточных коричневых змей (Pseudonaja textilis), тигровых змей (Notechis scutatus), смертельных гадюк (Acanthophis) и черных змей (Pseudechis).

Согласно заявлению, доение змей может быть опасным.

"Процесс доения ядовитой змеи требует, чтобы хранители удерживали змею, погружали ее клыки в большую рюмку, покрытую пластиком, и заставляли ее нанести смертельный укус", - сказал Коллетт.

Затем яд подвергают сублимационной сушке, то есть обезвоживают при низкой температуре, и отправляют производителю вакцины, сказал Коллетт.

Согласно заявлению, рекордный вклад яда Циклона пойдет на спасение чьей-то жизни. Ежегодно в Австралии регистрируется около 3000 укусов змей, что приводит к госпитализации около 500 человек и в среднем к двум смертельным случаям. По данным Австралийского проекта по укусам змей, в период с 2005 по 2015 год прибрежные тайпаны укусили 31 человека, и, хотя в рамках этого проекта не было обнаружено ни одного смертельного случая, другое исследование зафиксировало как минимум одну смерть в период с 2000 по 2016 год.

Новости о змеях

В виварии Портсмутского университета (США) самец радужного удава родил 14 детенышей. Дело в том, что удав 9 лет жил совершенно одинокой жизнью, пишет Би-би-си. Первой пополнение увидела студентка университета, которая пришла проверить удава. Она и обнаружила, что 13-летний удав по кличке Роналду обзавелся потомством.

Работники университета, которые были шокированы новостью, назвали это "чудотворным рождением". Но с научной точки зрения, как отметили они, это редкий пример партеногенеза - естественной формы бесполого размножения, при которой эмбрионы развиваются без оплодотворения.

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