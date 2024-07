Исследователи пришли к выводу, что сходство между лицом человека и его именем является результатом самоисполняющегося пророчества.

Люди склонны менять внешность, чтобы соответствовать своему имени. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, которое было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Phys.org.

Исследователи стремились определить, выбирают ли родители имя ребенка на основе того, что кажется подходящим для внешности ребенка, или внешний вид лица людей меняется с годами, чтобы соответствовать социальным стереотипам, связанным с их именами.

Исследовательскую группу возглавляли доктор Йонат Цвебнер, доктор Мозес Миллер и профессор Джейкоб Гольденберг из Арисонской школы бизнеса Университета Райхмана, а также Ноа Гробгельд и профессор Рут Мэйо из Еврейского университета.

Сообщается, что в ходе исследования детей и взрослых в возрасте от 9 до 10 лет просили сопоставить лица с именами. Результаты показали, что и дети, и взрослые правильно сопоставляли лица взрослых с соответствующими именами, что значительно превышает уровень случайности. Однако, когда дело дошло до детских лиц и имен, участники не смогли создать точных ассоциаций.

"В другой части исследования системе машинного обучения была передана большая база данных изображений человеческих лиц. Компьютер обнаружил, что внешний вид лиц взрослых с одинаковыми именами был значительно более похож друг на друга, чем изображения лиц взрослых с разными именами. И наоборот, не было обнаружено существенного сходства между детьми с одинаковыми именами по сравнению с детьми с разными именами", - говорится в публикации.

Исследователи пришли к выводу, что сходство между лицом человека и его именем является результатом самоисполняющегося пророчества. Внешний вид лица меняется в течение длительного периода времени, чтобы соответствовать социальным стереотипам, связанным с именем. Такие стереотипы могут формироваться по-разному, например, потому, что имя связано с известной личностью или из-за коннотации библейского имени.

"Наше исследование подчеркивает более широкое значение этого удивительного эффекта - глубокого воздействия социальных ожиданий. Мы продемонстрировали, что социальные конструкции, или структурирование, действительно существуют… Социальная структуризация настолько сильна, что может влиять на внешний вид человека. Эти результаты могут означать, что другие личные факторы, даже более значимые, чем имена, такие как пол или этническая принадлежность, могут формировать то, кем становятся люди", - отметил доктор Йонат Цвебнер.

