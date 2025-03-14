Гробница была найдена осенью 2024 года в Хилимоди, городе недалеко от Коринфа в регионе Пелопоннес в Греции.

Археологи в Греции обнаружили монументальную древнюю гробницу, которая использовалась как место захоронения в течение столетий, прежде чем была перепрофилирована в святилище исцеления.

Как пишет Live Science, артефакты, указывающие на ее более позднее использование, включают золотое кольцо-печатку Аполлона с "исцеляющей змеей" и небольшие скульптуры частей человеческого тела, включая пальцы.

Гробница была найдена осенью 2024 года в Хилимоди, городе недалеко от Коринфа в регионе Пелопоннес в Греции. Погребальное сооружение примерно Т-образной формы включало большую погребальную камеру размером 2,7 на 7,4 метра. Вход в гробницу был запечатан дверной плитой. Основываясь на стиле гробницы, эксперты полагают, что она была построена в эллинистический период (323-30 гг. до н. э.).

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В главной погребальной камере археологи обнаружили большой саркофаг и пять прямоугольных каменных коробок по бокам стен. В саркофаге был найден женский скелет, но другие гробницы были разграблены.

Отмечается, что памятник использовался для захоронений в течение нескольких столетий, после чего он стал постоянным святилищем исцеления в позднеримский период (250-450 гг. н. э.).

Внутри огромной гробницы археологи обнаружили артефакты, датируемые эллинистическим и римским периодами, в том числе золотое кольцо с полудрагоценным камнем, на котором было вырезано изображение Аполлона, бога врачевания и медицины; а также змею, которая на протяжении тысячелетий была медицинским символом. Кроме того, из гробницы были извлечены такие предметы, как монеты, золотые листья из венка, небольшие вазы, железные и бронзовые предметы, флаконы для духов и стеклянные бусины.

Интересно, что за пределами гробницы археологи обнаружили дополнительные артефакты, указывающие на использование памятника в качестве целительного святилища. Несколько глиняных пальцев и часть глиняной руки были обнаружены в земле, заполняющей гробницу. Также известные как анатомические вотивные подношения, глиняные части тела, вероятно, были оставлены людьми, которые искали исцеления в святилище или были благодарны за то, что их конкретные проблемы со здоровьем были решены богами.

Раскопки еще не завершены на территории за пределами гробницы. Археологи работают над выяснением первоначальной формы комплекса гробницы и святилища, а также точного времени его использования и реконструкции. Планируется провести дополнительные исследования в Чилиомоди для изучения остатков позднеримского периода, включая дома и большую печь.

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