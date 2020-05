В Docudays UA рассказали, как борются с воровством контента

Docudays UA стал первым украинским кинофестивалем, прошедшим в онлайн-формате в связи с пандемией COVID-19.

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, который проходил с 24 апреля по 3 мая, впервые вынес проблему пиратства в поле ключевых тем. Месседжем фестиваля стал призыв: «Не пиратьте, а донатьте!». Этот слоган отражает ролик, который специально к событию создал аниматор и режиссер Никита Лысков (автор анимационной картины “Любовь”, которая получила ряд наград на международных фестивалях). В нем на вора контента, который только что совершил преступление, словно мгновенная отплата, падает большая гиря в виде 6 лет тюрьмы (согласно Статье 176 Уголовного кодекса Украины) и возникает логичный вопрос: “Зачем тебе эти проблемы? Уже и так есть COVID-19 и климатический кризис”.

Docudays UA стал первым украинским кинофестивалем, прошедшим в онлайн-формате в связи с пандемией COVID-19. Все кинопоказы события были бесплатными: такую инициативу единогласно поддержали авторы фильмов. По возможности, зрители могли заплатить за просмотр произвольную сумму или сделать благотворительный взнос. Поскольку такой формат повышает риски появления пиратства, организаторы фестиваля сфокусировались на распространении информации о его вредоносности и внедрили технологии для повышения безопасности.

Ника Попова, smm-менеджер Docudays UA, рассказала, что в первые дни фестиваля от зрителей поступило много сообщений и комментариев, в которых они выражали разочарование или возмущение из-за того, что фильмы доступны только на территории Украины и даже через VPN их не посмотреть. Но после подробного объяснения, что для сохранения цифровой безопасности нужно ограничить территории просмотра, почти все отнеслись с пониманием к этим решениям и пожелали успеха проекту. Много людей выразили желание заплатить за онлайн-просмотр – особенно фильмов национального конкурса.

“Очень важна развернутая коммуникация: не просто информировать, что мы делаем то и то, но рассказывать, по каким причинам. Чтобы люди видели более широкую картину, понимали процессы, которые предшествуют выходу контента в онлайне, и относились к этому более осознанно. Приятно, что в соцсетях, особенно в инстаграме, зрители рассказывают о фестивале, поддерживают его, и даже призывают друзей донейтить”.

Дарья Аверченко, директор Коммуникационного департамента, член Отборочного совета Docudays UA, высказала мнение, что в Украине еще надо приложить много усилий для просвещения зрителей, ведь они не понимают, почему нельзя просто посмотреть фильм на торрентах, если он там есть. У рядового зрителя нет представления, что такое процесс съемки фильма, сколько он забирает ресурсов, в частности, финансов, и как устроен процесс возврата потраченных на съемки денег. Если деньги не будут возвращаться по дистрибуции фильма, то режиссер и продюсер будут вынуждены сменить профессию, чтобы заработать на жизнь.

«Думаю, что без эффективного законодательства и работающей системы штрафов эту проблему преодолеть практически невозможно. Что мы можем сделать со своей стороны - провести образовательную работу. Для этого мы вместе с аниматором Никитой Лиськовым создали ролик, а также на церемонии открытия фестиваля произнесли наш новый слоган: “Не пирать — донать“. Чем подчеркнули: мы предоставляем наши фильмы для бесплатного просмотра, мы на стороне зрителя», — подытожила Дарья.

Конкретику о методах безопасности, введенных на фестивале, раскрыл Евгений Антюхин, директор IT-департамента Docudays UA: “Для противодействия пиратству во время фестиваля мы использовали как превентивные меры, так и действия постфактум. С одной стороны, фильмы можно было посмотреть только находясь на территории Украины. Ленты были защищены DRM-технологией, которую, в частности, использует Netflix для защиты собственного контента. Пользователям с VPN мы заблокировали плеер с фильмом (поскольку имеем разрешение на показ фильмов только в Украине). С другой стороны, уже после фестиваля компания, которая занимается защитой авторских прав, проследила, чтобы фильмы не попали на торрент-трекеры и файлообменники, а все пиратские версии были удалены”.

Кстати, немало кинофестивалей мира перешли в онлайн-формат в связи с пандемией. Международный кинофестиваль в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, прошедший в марте, успешно показал 60 фильмов для 14 тыс. зрителей.

С 29 мая на YouTube продлится 10-дневный глобальный кинофестиваль We are one, который объединит в себе 20 фестивалей по всему миру.

Каннский фестиваль также будет проходить в онлайн-формате в конце июня. По плану 15 виртуальных кинотеатров будут показывать фильмы на платформе, основанной на технологии Cinando, будут введены строгие меры безопасности, включая DRM, управление отдельными водяными знаками и управление в реальном времени, а также мониторинг доступа к просмотров.

На Мюнхенском кинофестивале, который будет проходить онлайн с 25 июня по 4 июля, отмечают, что на сегодня самым лучшим методом для предотвращения пиратства является внедрение закрытых пространств, где каждый знает, кто именно получает доступ к фильмам. Например, на таких платформах, как Festival Scope или Cinando.

“Важно понимать, что мы не пытаемся ограничить доступ зрителей к контенту, наоборот — все фильмы будут находиться в свободном доступе в течение двух недель. Мы делаем это для того, чтобы защитить авторское право режиссеров как из Украины, так и со всего мира”, — говорит Антюхин.

«Действительно радует, что и у организаторов таких мощных фестивалей возникает идея поднимать проблему пиратства на широкую публику, ведь эта проблема касается всей креативной отрасли. Так, важно как защищать контент от посягательств воров, так и объяснять аудитории причинно-следственные связи. Но стоит помнить, что воры контента очень хорошо приспосабливаются к изменениям ситуации, и если раньше призывали к донатам только создатели, то сейчас этим не пренебрегают и наглые пираты. Поэтому пользователям стоит чувствовать разницу и уметь различать легальные и пиратские площадки», — отмечает директор Общественного союза «Инициатива Чистое небо» Екатерина Федорова.