Подводная лодка исчезла под льдом Антарктиды, но успела передать данные, которые поразили ученых

Они получили секретные снимки с глубин, которые полностью опровергают теории о таянии ледников.

Под шельфовым ледником Дотсона в Антарктиде без вестипропала шестиметровая подводная лодка Ran, которая исследовала самые труднодоступные уголки планеты, но данные, полученные перед исчезновением аппарата, заставляют научное сообщество переосмыслить процессы таяния льда, пишет Daily Galaxy.

Подводная лодка была отправлена Международной кооперативной ассоциацией ледников Туэйта (ITGC) для изучения зон, где ранее не ступала нога человека.

Как говорится в материале, Ran был полностью автономным: он работал без привычных систем связи или GPS, полагаясь исключительно на заранее запрограммированные инструкции. В течение 2022 года аппарат выполнил 14 успешных миссий, картографировав более 130 квадратных километров ранее неизвестной местности под миллионами тонн льда.

Однако в начале 2024 года, когда исследователи попытались возобновить работу, Ran так и не вернулся с первого погружения. По имеющимся данным, точная причина исчезновения остается загадкой – существуют теории от технической неисправности до вероятности того, что аппарат застрял в подводных образованиях.

Несмотря на потерю, Ran успел задокументировать уникальные структуры. По мнению ученых, обнаруженные каплевидные образования, замерзшие плато и неожиданные эрозионные схемы противоречат всем предыдущим прогнозам.

"Наши предположения о таянии льда могут быть совершенно ошибочными. Его наблюдения указывали на сложные процессы, происходившие под льдом, которые текущие модели не учли", – заявила океанограф Анна Волин.

Ключевым открытием стало то, что западная часть ледникового шельфа Дотсона размывается гораздо быстрее, чем восточная. Как отмечается в исследовании, это связано с воздействием бурных вод циркумполярного течения. Эти данные должны стать решающими для прогнозирования повышения уровня моря в будущем.

Как отмечается в пресс-релизе, представленном Гетеборгским университетом, несмотря на болезненную утрату, ученые не собираются останавливаться. Уже сейчас готовится следующая миссия.

"После того, как Ran пропала под антарктическим льдом в январе 2024 года, теперь его место займет новый аппарат. Ran II продолжит миссию по углублению понимания океанических процессов и изменения климата", – подытожили исследователи.

Затонувшая подводная лодка

Ранее УНИАН писал о советской атомной подводной лодке К-278 "Комсомолец", которая затонула еще в 1989 году в Норвежском море, но до сих пор остается источником радиационной опасности. Ученые зафиксировали возле обломков аномально высокие уровни цезия и стронция – в сотни тысяч раз выше естественного фона.

Несмотря на то, что океан частично разбавляет загрязнение, корпус субмарины постепенно разрушается, а реактор продолжает медленно "фонировать". Исследователи называют эту историю своеобразным "Чернобылем под водой", ведь опасное наследие холодной войны до сих пор напоминает о себе.

