8 лет детской радости: телеканал ПЛЮСПЛЮС отмечает день рождения

4 августа 2020 г. ПЛЮСПЛЮС исполняется 8 лет. За это время канал успел завоевать любовь украинской детворы и уважение их родителей, сохранил неизменные лидерские позиции в сегменте детских телеканалов и вернулся в топ-10 самых популярных телеканалов среди взрослых.

ПЛЮСПЛЮС является абсолютным лидером по количеству просмотров среди украинских телеканалов для детей возраста от 4 до 14 лет. Также канал повторил свой рекорд 2016 года, вернувшись в рейтинг топ-10 каналов с аудиторией «18-54 Вся Украина». Его программная сетка состоит из продуктов собственного производства, которые рекомендованы Министерством образования и науки Украины, лучших образцов мировой анимации, любимых Disney, Hasbro и Nickelodeon и др. У канала самая большая библиотека украинских мультфильмов в эфире: 23 шт. Количество запланированных премьер на 2020 г. – 30 шт.

Кроме этого, собственные мультфильмы канала – «Говоримо українською», «Світ чекає на відкриття», «Це – наше, і це – твоє», «Казка з татом», «Корисні підказки» и т.д. – пользуются большим спросом среди юных зрителей и их семей. Во время карантина ПЛЮСПЛЮС стал весомой составляющей проекта «Всеукраїнська школа онлайн», обеспечив доступ к дистанционному образованию для всех учеников 4 и 5 классов. А также канал принял участие в реализации ряда других важных проектов вместе с ведущими специалистами, представителями государственных органов и международных организаций, призванных помочь обществу пережить непростые времена.

«Канал растет со своими зрителями, и нам особенно приятно, что в этом году ми могли не только развлекать и учить, но и приносить спокойствие в семьи, обеспокоенные и, честно говоря, испуганные пандемией. Сегодня мы ощущаем особенную ответственность перед нашими зрителями: от самых маленьких до их родителей и даже бабушке и дедушек. Поэтому в приоритетах ПЛЮПЛЮС – еще более тщательный подход к наполнению сетки канала, выбирая для показа в эфире лучшее из лучшего. А также – приложить все усилия, чтобы продукты собственного производства помогали нашим зрителям расти и развиваться интересно и с пользой. Уже скоро плюсплюсовцы смогут сами в очередной раз в этом убедиться», – говорит Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Руководитель ПЛЮСПЛЮС считает, что для современного телевидения большое значение имеет обратная связь. Поэтому, прислушиваясь к своей аудитории, ПЛЮСПЛЮС устроил беспрецедентную акцию по случаю своего Дня Рождения: на протяжении недели в соцсетях канала проходило онлайн-голосование, в рамках которого зрители могли сами выбирать, какие мультфильмы появятся в эфире 4 августа.

Особенностью ПЛЮСПЛЮС является то, что созданные творческой группой канала мультфильмы уже который год получают рекомендации МОН по включению в школьную программу: 1 сентября 2019 г. у школьников была возможность посмотреть мультфильм «Говоримо українською», созданный при поддержке Министерства культуры Украины. Кроме этого, по заказу МОЗ и Общества красного креста весной 2020 г. была разработана серия роликов на тему поведения и безопасности во время карантина для детей, которые стали популярны не только в телеэфире, но и в соцсетях (700+ тыс. Просмотров и 6+ тыс. репостов).

Также, имея статус единственного телеканала Украины, который активно развивает направление лицензирования и мерчендайзинга, канал постоянно расширяет портфель лицензионной продукции, который сегодня представлен в разных товарных категориях. По мотивам мультфильмов создано 3D-книгу, раскраски, серия книг, мягкие игрушки-подушки с героями ПЛЮСПЛЮС, тетради, деревянный конструктор. Кроме этого, совместно с партнером «Ранок-креатив» канал выпустил уникальные наборы «Світ чекає на відкриття» для исследований и экспериментов с захватывающей игрой в виртуальной реальности, а также серию книг-конструкторов «Моя творча енциклопедія».

В портфолио достижений канала – 4 национальные премии «Телетриумф», золото и серебро EFFIE AWARDS UKRAINE, премия им. Леси Украинки от Кабинета Министров Украины за мультсериал собственного производства «Це – наше, і це – твоє», два рекорда Книги рекордов Украины, награда The Very Best Of за айдентику канала и 5 наград за мультфильм «Світ чекає на відкриття», три награды Big Data Awards как лидера среди детских ТВ-каналов.

В 2020 году ПЛЮСПЛЮС уже шестой год подряд сохраняет лидерство среди аудитории возрастом 4-14 лет. В среднем просмотры канала составляют 47 минут и 27 секунд в день.

Лидерство среди аудитории «4-14 лет» в 2020 г. (январь – июль 2020):

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram