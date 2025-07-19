Телевизионные предпочтения собаки могут раскрыть ее характер, - исследование

Ученые заметили закономерность в телевизионных предпочтениях собак с определенным характером.

Некоторые владельцы собак замечали, что их питомцам нравится смотреть телевизор. Выяснилось, что предпочтения собак могут довольно много рассказать об их характере, пишет IFLScience.

В своем исследовании ученые из Университета Оберна создали шкалу просмотра телепрограмм собаками, после чего распространили ее среди сотен владельцев питомцев. Часть людей пыталась научить своих собак смотреть телевизор, а другие - оставляли питомцев в покое, чтобы понаблюдать за их реакцией.

Выяснилось, что чаще всего собакам было интереснее смотреть телевизор, когда на экране присутствовали другие животные, а не люди. Особый интерес питомцы проявляли к представителям своего вида.

Видео дня

45% владельцев собак рассказали ученым, что их питомцы всегда реагировали на лай или вой собак на экране. Собаки с пугливым характером более сильно реагировали на звуки, не связанные с животными, такие как дверной звонок и шум автомобилей. Собаки, которых их владельцы описывали как возбудимых, часто следили за предметами на экране, как будто они существовали в реальной жизни.

Кроме того, исследователи заверили, что просмотр телевизора никак не вредит собакам. Во время просмотра их чувства не притупляются.

7 самых жизнерадостных пород собак

Ранее опытные ветеринары назвали 7 пород собак, в которых заложена способность развеселить своего хозяина. По словам экспертов, это очень веселые и жизнерадостные питомцы.

В частности, в рейтинг вошли породы бишон-фризе, уиппет и вельш-корги пемброк.

Вас также могут заинтересовать новости: