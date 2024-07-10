Контрабандист спрятал рептилий в полотняных мешках, которые находились в его брюках.

По данным таможенного органа страны, мужчина был пойман при попытке переправить более 100 живых змей в материковый Китай, засунув их себе в штаны.

Сотрудники таможни в южном китайском городе Шэньчжэнь перехватили мужчину, проезжавшего через порт Футянь, контрольно-пропускной пункт между Гонконгом и материковым Китаем, говорится в заявлении агентства во вторник, пишет CNN.

В ходе проверки в карманах его брюк полицейские обнаружили шесть холщовых мешков на шнурках, заклеенных скотчем.

"Полицейские открыли сумки и обнаружили, что в каждой сумке было несколько живых змей различных форм и цветов", - говорится в заявлении.

После подсчета всего было обнаружено 104 змеи. Позже были идентифицированы пять видов змей - молочная змея, западная свиная змея, кукурузная змея, техасская крысиная змея и бычья змея - четыре из которых не являются местными для Китая. Ни один из видов не ядовит. В заявлении говорится, что инцидент произошел "несколько дней назад", но не уточняется, когда.

В таможенном ведомстве не уточнили, был ли задержан мужчина, но предупредили, что "в случае нарушения правил таможня будет нести юридическую ответственность в соответствии с законом".

Инциденты со змеями

Жительница Индии получила необычную доставку, а именно живую кобру, которая находилась в коробке вместе с контроллером Xbox, который она заказала в южном городе Бенгалуру. Ядовитая змея была приклеена к упаковочной ленте доставки Amazon India, поэтому не смогла нанести ей вреда.

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