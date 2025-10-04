Рыбы преодолевали скользкие скалы высотой от 1 до 4 метров.

Ученым удалось снять на видео, как в Бразилии тысячи южноамериканских сомов вида Rhyacoglanis paranensi поднимаются по водопаду. Это произошло в ноябре 2024-го на водопаде реки Аквидауана в бассейне реки Парагвай, пишет Earth.

Сначала рыб, которые преодолевали скользкие скалы высотой от 1 до 4 метров, заметили полицейские по охране окружающей среды. Впоследствии на место прибыла группа ученых, которые подробно задокументировали это зрелище. В 2025 году их исследование было опубликовано в Journal of Fish Biology.

Как двигаются южноамериканские сомы

Исследователи наблюдали, как рыбы "накладывались" друг на друга на ровных участках скал, где текли тонкие струи воды. На более крутых выступах они двигались короткими рывками, делая паузы перед следующим толчком.

Также ученые рассказали, что рыбы использовали выступы и края валунов, где течение ослаблялось, создавая микропаузы для отдыха и постепенного продвижения.

Ученым удалось увидеть, как сомики широко расставляли грудные плавники и плотно прижимались к камню. Движения телом из стороны в сторону и толчки хвостом продвигали их против течения. Под телом образовывалась небольшая полость, которая, вероятно, создавала присасывающий эффект.

Днем жара уменьшала активность - рыбы прятались в тени. Подъем начинался с заходом солнца и к ночи превращался в "живую ленту" тел.

Отмечается, что рыбы начинают свою миграцию именно в сезон дождей. Такие события длятся всего несколько часов или ночей, поэтому их легко пропустить без постоянного мониторинга.

Значение южноамериканских сомов для экосистем

В статье говорится, что мигрирующие рыбы переносят питательные вещества между средами, поддерживая устойчивость пищевых сетей. Но дамбы и барьеры перекрывают пути миграций и раздробляют популяции.

"Эти результаты подчеркивают важность полевых наблюдений для понимания роли мелких мигрирующих рыб и необходимости их сохранения, особенно в условиях угрозы фрагментации среды и строительства дамб", - рассказала Маноэла М. Ф. Маринью из Федерального университета Мату-Гросу-ду-Сул (UFMS), которая возглавила исследование.

Для бассейна Парагвая подобные данные могут помочь принимать решения по управлению реками так, чтобы сохранить короткие "окна движения" рыб.

Важность исследования

Ученые зафиксировали поведение, но не полностью биомеханику процесса. Дальнейшие исследования с использованием высокоскоростного видео и датчиков давления могут подтвердить, действительно ли брюшная полость создает вакуум.

По мнению ученых, документирование таких явлений является ключевым для грамотного управления реками, особенно там, где планируются или уже построены гидросооружения.

