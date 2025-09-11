Дорогой балласт: почему Бразилия затопила свой единственный авианосец в 2023 году

"Сан-Паулу" признали слишком дорогим и опасным для ремонта, поэтому его затопили в открытом море.

В 2023 году Бразилия приняла противоречивое решение затопить свой единственный авианосец "Сан-Паулу". Причиной стали не только технические проблемы, но и экологические риски, связанные с утилизацией судна, пишет Slash Gear.

Авианосец имел долгую историю: он был построен для французского флота под названием "Фош" и использовался до появления нового флагмана "Шарль де Голль". В 2000 году корабль приобрела Бразилия за 12 миллионов долларов и переименовала в "Сан-Паулу". Впрочем, он быстро превратился в проблему для ВМС. Взрыв в машинном отделении в 2004 году и масштабный пожар в 2012-м сделали его эксплуатацию чрезвычайно дорогой и опасной. По оценкам, ремонт требовал более 80 миллионов долларов, но эти инвестиции признали нецелесообразными.

В 2019 году Бразилия пыталась продать авианосец даже за символическую сумму, однако покупателей не нашлось. Ситуацию осложнило наличие опасных материалов, в частности асбеста. Из-за этого Турция отказалась принимать корабль на утилизацию, а ни один другой порт не согласился его принять.

В результате правительство приняло решение о контролируемом затоплении. Судно было отправлено в открытое море и опущено на глубину около 5 тысяч метров в 350 километрах от побережья. По официальной версии, это позволило минимизировать риск загрязнения океана.

Экологи раскритиковали решение, указывая, что правительство пренебрегло возможностью экологически безопасной утилизации. "Можно было принять экологически ответственные меры, но опять же, к важности защиты океанов отнеслись с халатностью", - заявил Леандро Рамос из Greenpeace Brazil.

Вместо символа военной мощи "Сан-Паулу" оставил после себя след как дорогой и опасный балласт, которому не нашлось места ни в гаванях, ни во флоте.

