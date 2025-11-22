Исследователи предполагают, что этот мужчина погиб, защищая крепость, и что римляне намеренно поместили его отрубленную голову на вершину стены во время своего захвата этого места.

Археологи обнаружили человеческий череп на стенах 2000-летнего форта в Испании. Его исследование показало, что местный воин был зверски убит римскими войсками, которые затем обезглавили его и поместили его голову на стены форта в назидание другим. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что в I веке до н. э. Рим неоднократно вёл войны с кантабрами, свирепыми кельтскими воинами, обитавшими на территории современной северной Испании, чтобы установить контроль над Пиренейским полуостровом. Кантабрийские войны (29-19 гг. до н. э.) велись, в частности, самим первым римским императором Октавианом (позже известным как Август). В ходе этих войн римляне одержали победу над кантабрами при осаде Ла-Ломы ("Холма"), укреплённого кельтского города в современной провинции Паленсия, в 25 г. до н. э.

Во время недавних раскопок в Ла-Ломе археологи обнаружили один человеческий череп внутри обрушившихся стен форта. В исследовании, опубликованном журнале "Journal of Roman Archaeology", ученые определили, что череп принадлежал защитнику кельтского форта, который безвременно погиб, прежде чем стать символом победы римлян.

Видео дня

Интересно, что непосредственно за стенами форта археологи обнаружили сотни метательных снарядов, что свидетельствует о том, что в последние часы своего существования Ла-Лома была изрешечена градом римских стрел. Исследователи пишут, что на земле были разбросаны фрагменты доспехов и оружия, по-видимому, поврежденные в рукопашной схватке между кантабрами и римлянами. После победы римские войска снесли стены, уничтожив форт.

Отмечается, что селовеческий череп был проломлен и разбросан в углу форта, но, как отмечают исследователи, он явно принадлежал к слою обломков, образовавшихся после обрушения оборонительных стен.

Что показал анализ ДНК

Анализ ДНК черепа показал, что он принадлежал мужчине, вероятно, проживавшему в этом районе. Исследователи установили, что ему было около 45 лет. Они не обнаружили никаких следов захоронения или остатков скелета.

Учитывая отслоение костей черепа, их светлый цвет, фрагментарное состояние черепа и отсутствие других костей, исследователи предполагают, что он был выброшен на берег, а не захоронен. Сантьяго Домингес-Солера, директор Центра археологии и культурного наследия Героики и ведущий автор исследования, сказал:

"Череп был проломлен во время сноса стен. Это означает, что голова находилась на поверхности в течение нескольких месяцев".

Исследователи предполагают, что этот мужчина погиб, защищая крепость, и что римляне намеренно поместили его отрубленную голову на вершину стены во время своего захвата этого места.

"Впоследствии голова упала рядом со стеной и оказалась погребена под обломками, образовавшимися, когда римляне разрушили укрепления и оставили свои позиции", - пишут ученые.

Согласно исследованию, римские легионеры часто выставляли напоказ целые трупы и части поверженных врагов, особенно головы и руки.

"Эти карательные акты могли быть частью стратегии устрашения. А эта отрубленная голова служила военным трофеем", - пишут исследователи.

Интересно, что точные обстоятельства демонстрации неясны.

"Мы не знаем, как была вывешена голова. На поверхности кости нет диагностических следов, которые могли бы указать, была ли она, например, насажена на пику", - сказал Домингес-Солера.

Новости археологии

Прошло 100 лет с тех пор, как в Египте были обнаружены останки фараона Тутанхамона, и теперь исследователь раскрыл малоизвестные подробности этих раскопок.

Британский археолог Говард Картер и группа египетских археологов обнаружили знаменитую гробницу в Долине царей, но им пришлось обезглавить и изуродовать мумию, чтобы достать ее из гроба.

Вас также могут заинтересовать новости: