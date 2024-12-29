Созданная им база данных насчитывает 8620 кораблекрушений на этой морской территории.

Подводный археолог Александре Монтейро заявил, что около 250 кораблей с сокровищами затонули в водах архипелагов Азорских островов и Мадейра, а также на материковом побережье Португалии.

Как пишет ОЬѕегѵаԁор, исследователь из Института истории, территорий и сообществ в Universidade Nova de Lisboa составил карту затонувших кораблей в этих регионах. В целом он 25 лет занимался дайвингом и изучал подводные находки. Созданная им база данных насчитывает 8620 кораблекрушений на этой морской территории.

"У меня около 7500 кораблей для побережья материка, около 1000 для Азорских островов и 120 кораблей для побережья Мадейры. Они затонули там", - сказал он.

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По словам Монтейро, это были корабли, которые затонули после 1500 года, поскольку именно к тому времени относятся древнейшие записи. В частности, когда археолог был на Азорских островах, то нашел упоминание в выноске о потере флагманского корабля с 1615 года - Nossa Senhora da Luz в Faial.

"Я хотел найти этот корабль. Мне понадобилось четыре года, чтобы исследовать различные архивы, и после этих четырех лет я погрузился, и во время первого погружения я нашел точку затонувшего корабля... Когда компании, занимающиеся поиском сокровищ, постучали в дверь регионального правительства Азорских островов, наша самая большая драма заключалась в том, что мы не знали, сколько кораблей и где они находятся. Об этом было известно, об этом подозревали, но наших знаний было ноль", - сказал он.

Однако сейчас Монтейро имеет огромную базу относительно кораблей с сокровищами. Он рассказал об испанском корабле "Богоматерь Розария" 1589 года. Он затонул, имея на борту по задокументированной информации 22 тонны золота и серебра.

Исследователь добавил, что информация была опубликована, но португальское правительство ничего еще не сделало. Он предупредил, что кладоискателей будет ждать трудный путь, поскольку все будет под песком.

"Если бы я потратил месяц на работу над проектом, я бы нашел корабль", - заверил он... Мы знаем, что есть 250 кораблей с сокровищами, и мы знаем, что рано или поздно любой портовый проект найдет что-то подобное. Не существует плана на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы защитить такую находку", - возмутился Монтейро.

Ранее УНИАН рассказывал, Джон Коллинз-Блэк, музыкант и предприниматель, создал проект, вдохновляющий на приключения: он спрятал пять сундуков с сокровищами по всей территории США. Общая стоимость спрятанных сокровищ превышает 2 миллиона долларов.

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