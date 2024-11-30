Коллекция обнаруженных монет оценивается более чем в 1 миллион долларов.

Власти Флориды обнаружили золотые монеты, украденных на месте крушения испанских кораблей с сокровищами в 1715 году возле пляжа Веро, пишет livescience.com.

По данным Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC), представители фирмы Booty Salvage Inc., нанятые для спасения артефактов с затонувших кораблей, сообщили только о половине найденных ими исторических монет.

Они объявили, что нашли 51 золотую монету и 12,2 метра золотой цепи, утаив информацию о других 50 найденных ими монетах.

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В ходе расследования FWC и ФБР удалось вернуть 37 украденных монет.

"Это дело подчеркивает важность сохранения богатого культурного наследия Флориды и привлечения к ответственности тех, кто стремится извлечь выгоду из его эксплуатации", - отметила следователь FWC Камилла Соверель.

По данным FWC, монеты будут возвращены их законным хранителям. Следователи продолжают добиваться возврата оставшихся 13 украденных монет.

Указанная коллекция - часть клада из более чем 100 монет, первоначально обнаруженного в 2015 году. Она оценивается более чем в 1 миллион долларов.

Как пишет издание, исторические обломки были нагружены сокровищами, поскольку испанцы везли золото и серебро из "Нового Света" в Испанию.

"24 июля 1715 года флот испанских кораблей с сокровищами покинул Гавану и направился в Испанию. Когда несколько дней спустя флот попал в ураган у восточного побережья Флориды, 11 из 12 кораблей затонули. Сотни моряков погибли, а вместе с кораблями ушло на дно более 400 миллионов долларов золота и серебра", - отметили в livescience.com.

Напомним, ранее УНИАН писал, что исследователи Национального музея Зайеда (ZNM) в Абу-Даби обнаружили скрытый текст на странице Голубого Корана под замысловатыми узорами.

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