Пауки выпускали свою паутину, даже когда насекомые были просто поблизости и фактически не касались паутины.

Исследователи раскрыли уникальную стратегию охоты паука-рогатки или паука-луна: он запускает свою "баллистическую паутину" в ничего не подозревающую добычу.

Паук-рогатка создает конусообразную паутину, втягивая ее центр внутрь и удерживая эту форму с помощью якорной нити. Когда насекомое приближается, паук выпускает нить, катапультируя паутину вперед, чтобы схватить добычу, пишет Interesting Engineering.

Ученые обнаружили, что эти пауки не просто полагаются на зрение, а на самом деле прислушиваются к своей добыче. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Biology.

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Группа из Технологического института Джорджии и Университета Акрона решила поэкспериментировать с реакцией пауков. Они заметили, что эти рогатки выпускают свою паутину даже при простом звуке щелчка пальцем.

Оказывается, у них есть шестое чувство на добычу: они прислушиваются к траектории полета своих жертв, чтобы нанести удар в идеальный момент.

Исследователи провели лабораторный эксперимент, в ходе которого они давали паукам веточки для создания паутины. Затем они соблазняли пауков живыми комарами и мухами, прикрепленными к черной бумаге и снимали их реакцию на эти раздражители.

Пауки выпускали свою паутину, даже когда насекомые были просто поблизости и фактически не касались паутины. Это указывало на то, что они реагировали на слуховые сигналы, а не на физический контакт.

Ученые также проверили реакцию пауков, размахивая камертоном, который издавал звук, похожий на звук крыльев летящего насекомого. Пауки все равно запускали свою паутину, подтверждая свою способность обнаруживать и реагировать на слуховые сигналы.

Отмечается, что паук может точно предсказать свою траекторию и запускать свою паутину с невероятной точностью, обнаруживая звуковые колебания летящего насекомого. Исследователи полагают, что пауки могут использовать чувствительные к звуку волоски на своих ногах для обнаружения приближающихся насекомых.

Ученые исследовали и скорость запускаемой паутины: они подсчитали, что она может невероятно быстро ускоряться. Исследователи написали:

"Структуры ускоряются до 50g (504 м/с2), достигая скорости почти 1 м/с, чтобы перехватить комара в течение 38 мс: слишком быстро для того, чтобы насекомое успело сбежать".

Это означает, что паутина может достигать скорости почти 1 метр в секунду всего за 38 миллисекунд: это слишком быстро для того, чтобы насекомое успело среагировать или сбежать.

Пауки продемонстрировали сильное предпочтение запуску своей паутины в добычу, находящуюся перед ними: 76% запусков происходили в этой ориентаци и только 24% запусков паутины были нацелены на добычу, расположенную позади паука.

"Дуэт авторов подозревает, что пауки могут сравнивать то, как они воспринимают звук, передаваемый через паутину к их телу, со звуковыми колебаниями, передаваемыми по воздуху к их ногам", - отметили исследователи.

По их мнению, эта способность помогает им избегать осечек и точнее нацеливаться на добычу.

Новости об изучении пауков

Тысячи гигантских пауков, которые могут вырастать до размера ладони человека, живут в Великобритании благодаря программе разведения в зоопарке Честера, писало издание The Guardian.

"Большой сплавной паук - безвредный паукообразный, который играет жизненно важную роль в водных экосистемах, но 15 лет назад оказался на грани вымирания из-за потери среды обитания. Честерский зоопарк сотрудничал с RSPB (Королевское общество охраны птиц - УНИАН), чтобы вырастить сотни малышей пауков, держа их отдельно в пробирках, чтобы они не съели друг друга", - объяснили в издании.

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