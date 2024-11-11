Известно, что 15 лет назад эти пауки оказались на грани вымирания.

Тысячи гигантских пауков, которые могут вырастать до размера ладони человека, живут в Великобритании благодаря программе разведения в зоопарке Честера, пишет The Guardian.

"Большой сплавной паук - безвредный паукообразный, который играет жизненно важную роль в водных экосистемах, но 15 лет назад оказался на грани вымирания из-за потери среды обитания. Честерский зоопарк сотрудничал с RSPB (Королевское общество охраны птиц - УНИАН), чтобы вырастить сотни малышей пауков, держа их отдельно в пробирках, чтобы они не съели друг друга", - объяснили в издании.

В материале продолжили, что пауков кормили с помощью пинцета в биологически безопасном питомнике зоопарка, пока они не выросли достаточно большими, чтобы их можно было выпустить в дикую природу.

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В зоопарке Честера добавили, что в этом году у пауков был лучший брачный сезон за всю историю наблюдений. По оценкам RSPB, в Великобритании живет 10 тысяч самок, которые размножаются.

Также в зоопарке отметили, что размах вытянутых ног этого паука в основном составляет 65-70 мм, то есть это приблизительная ширина человеческой ладони или длина новорожденной крысы.

Отмечается, что пауков выращивали вручную с 2011 по 2013 годы, после чего их выпустили в дикую природу. Честерский зоопарк сообщил, что помог выпустить "тысячи" пауков 10 лет назад и добавил, что "вы не можете их не заметить, ведь они вырастают до размера вашей ладони!".

"Мы очень гордимся тем, что являемся частью этой природоохранной программы спасения размножения, работая вместе с нашими друзьями из RSPB, чтобы предотвратить вымирание большого сплавного паука", - говорится в сообщении зоопарка на X.

Отмечается, что первую популяцию таких пауков в Великобритании в 1956 году обнаружил арахнолог доктор Эрик Даффи в источниках реки Вейвени, что в Восточной Англии.

"Конечно, нет ничего страшного в увеличении количества пауков. Это огромный природоохранный успех, как для пауков, так и для более широкого восстановления среды обитания, что способствует этому успеху. И больше естественных биоконтролей (даже если этот вид никогда не попадет на территорию, где обитает человек) - это только на пользу", - отметил в своем блоге Дэйв Кларк, возглавляющий программу "Дружественные пауки" Лондонского зоопарка.

Другие интересные материалы о животных

Как писал УНИАН, в Индонезии родился слоненок, вид которого находится на грани исчезновения. Также интересен тот факт, что детеныши суматранских слонов становятся на ноги уже через 10-30 минут после рождения.

Кроме того, исследование показало, что чернобыльские лягушки приспособились выживать в условиях высокой радиации. По словам ученых, хроническое воздействие окружающей среды не повлияло на продолжительность их жизни, стресс или старение.

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