Спутники NASA обнаружили, что изменение климата ведет мир к опасной фазе глобального высыхания.

Общий запас пресной воды на Земле упал до нового тревожного минимума, и это может быть признаком того, что изменение климата ведет мир к опасной фазе глобального высыхания. Об этом пишет Live Science со ссылкой на результаты исследования, опубликованные изданием Surveys in Geophysics.

Отмечается, что начиная с 2015 года озера, реки и водоносные горизонты нашей планеты потеряли около 1200 кубических километров пресной воды, что эквивалентно опустошению озера Эри в два с половиной раза.

Ученые указывают, что это падение совпало с периодом потепления Эль-Ниньо с 2014 по 2016 год. Ученые обычно ожидают, что уровень пресной воды восстановится после окончания климатических колебаний, но спутниковые измерения, проведенные до 2023 года, показывают, что уровень пресной воды еще не восстановился - и, возможно, никогда не восстановится.

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"Мы не думаем, что это совпадение, и это может быть предвестником того, что произойдет", - подчеркнул ведущий автор исследования Мэтью Роделл, гидролог Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Ученые считают, что поскольку изменение климата вызывает повышение температуры по всему земному шару, вода легче испаряется с его поверхностей, и атмосфера приобретает все большую способность поглощать ее. Это означает, что когда ливни все-таки случаются, они более проливные - выливается больше дождя во время более быстрых и сильных штормов, которые, скорее всего, вытекают, чем просачиваются на более сухие и компактные поверхности:

"Эта проблема вместе с деструктивным землепользованием и неправильным управлением водными ресурсами означает, что почти 3 миллиарда человек и более половины мирового производства продуктов питания сталкиваются с "беспрецедентным стрессом" для своих водных систем".

Изменения климата - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Европе лишь треть пресной воды озер и рек соответствует стандартам. Основные проблемы - загрязнение, деградация окружающей среды, изменение климата и чрезмерное использование воды.

Также мы писали, что глобальное изменение климата привело к снижению наполнения природных водоемов пресной водой, поступающей из ледников. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что проблемы с доступом к пресной воде могут ухудшиться.

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