Речь идет о старом письме владельца угольной шахты, датированном 1949 годом, которое долгое время оставалось затерянным в архиве в Баварии.

В Баварии архивное письмо, пролежавшее забытым с 1949 года, случайно привело ученых к открытию, которое удвоило задокументированные запасы одного из самых редких минералов на Земле - гумбольдтина. Этот уникальный минерал, который ранее фиксировали только в 30 местах по всему миру, пишет Clays and Clay Minerals.

Это было старое рукописное письмо от владельца угольной шахты, датированное 1949 годом, которое долгое время оставалось затерянным в архиве в Баварии. В письме упоминалось об образце минерала с формулировкой:

"Гумбольдтин из шахты Матиас близ Швандорфа".

Команда геологов во главе с Роландом Айхгорном из Баварского управления по охране окружающей среды пересмотрела более 130 тысяч образцов, прежде чем нашла желтые фрагменты из шахты вблизи Швандорфа, которые оказались гумбольдтином - минералом с уникальной структурой, содержащим железо, углерод, кислород и водород.

Видео дня

"Мы юридически обязаны сделать эти экспонаты доступными для общественности", - заявил Айхгорн.

Что такое гумбольдтин?

Гумбольдтин - органический минерал, который образуется только при уникальном сочетании железосодержащих пород и природных кислот. Из-за чрезвычайной редкости его находят случайно. Он имеет мягкую твердость, желтый блеск и ценится коллекционерами.

Впервые открытый в 1821 году и названный в честь немецкого исследователя Александра фон Гумбольдта, минерал стал частью научного наследия ученого, который повлиял на развитие геологии, климатологии и экологии.

Результаты современных тестов подтвердили, что образцы действительно являются гумбольдтином. Обнаруженный минерал может представлять интерес не только для геологов, но и для инженеров: оксалаты железа, подобные гумбольдтину, имеют перспективу как материалы для литий-ионных аккумуляторов нового поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: