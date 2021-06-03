Маленькие моллюски полетят на МКС на ракете Илона Маска.

Более сотни детенышей моллюсков Sepiolida сегодня запустят на Международную космическую станцию ​​(МКС).

NASA отправит этих существ вместе с другими грузами на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Запуск должен состояться в 13:29 по Североамериканскому восточному времени (20:29 по Киеву).

🎥 🔴 HAPPENING NOW: From @NASAKennedy, a prelaunch update about our next @SpaceX cargo resupply mission to @Space_Station. Liftoff is targeted for tomorrow at 1:29pm ET.



🌌 Watch (Space-themed attire not required, but strongly recommended): https://t.co/mzKW5uV4hSpic.twitter.com/fSTkQTbt6F — NASA (@NASA) June 2, 2021

В ведомстве рассказали, что сепиолиды, также называемые "короткими кальмарами", являются частью исследовательской программы UMAMI, изучающей влияние космических условий на взаимодействие между полезными микробами и их животными-хозяевами.

Читайте такжеНа аукцион Christie's выставили бутылку уникального "космического" вина (видео)Дело в том, что эти моллюски симбиотически связаны с биолюминесцентными бактериями, населяющими специальный орган в мантии животного. Бактерии питаются сахаром и аминокислотами, поставляемыми кальмаром, а взамен скрывают силуэт кальмара, если смотреть на него снизу, ослабляя эффект контрового освещения.

Ученые считают, что знания, полученные в результате космических экспериментов, помогут определить, как космический полет влияет на подобные взаимовыгодные отношения, а также способствовать разработке защитных мер для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических путешествий.

Кроме того, исследования позволят лучше понять сложные взаимодействия между животными и полезными микроорганизмами, что в свою очередь важно для человеческого здоровья, в немалой степени связанного с микрофлорой.

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Перевод: Катерина Комолова