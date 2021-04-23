В пятницу, 23 апреля с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде стартует знаковая миссия SpaceX Crew 2.
Читайте такжеМарсоход NASA впервые в истории получил кислород из атмосферы Красной планетыЭто первый запуск экипажа Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 и пилотируемом корабле Crew Dragon Endeavour частной компании SpaceX, которые ранее уже использовались.
Кроме того, это первый запуск в рамках американской программы коммерческих космических миссий с участием международных астронавтов-партнеров.
В этот раз на МКС з Земли отправятся четыре астронавта: Шейн Кимбро и Меган Макартур из НАСА, Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хосидэ из Японского агентства аэрокосмических исследований. Они пробудут на станции около 6 месяцев.
"Попав на борт станции, астронавты Crew-2 будут уделять много времени науке - в таких областях, как медицинские технологии, здоровье человека и материалы, полезные для жизни на Земле. Космическая станция представляет собой уникальную научную платформу, позволяющую исследователям со всего мира использовать свои таланты в инновационных экспериментах. Там есть инструменты, которые отслеживают климат нашей родной планеты, изменения окружающей среды и стихийные бедствия", - рассказали в NASA.
Начало полета запланировано на 12:49 по Киеву. Прямая трансляция ведется на официальном канале NASA в YouTube.
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