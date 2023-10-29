На изображении облаков можно разглядеть лицо с большими лбом, глазами и носом.

Миссия NASA Juno во время своего 54-го близкого пролета у Юпитера в начале прошлого месяца зафиксировала в крайних северных регионах планеты-гиганта странные облака, похожие на отвратительное лицо.

"На изображении видны бушующие облака и штормы вдоль линии, разделяющей дневную и ночную стороны планеты. ... Как это часто случается на изображениях от Juno, облака Юпитера на этом снимке создают эффект парейдолии, который заставляет наблюдателя в случайных узорах видеть лица или другие рисунки", – отмечают в NASA.

На изображении облаков можно разглядеть лицо с большими лбом, глазами и носом, визуально напоминающее голубого осьминога Сквидварда из популярного мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

Видео дня

Миссия NASA Juno - что о ней известно

Космический зонд Juno был создан NASA в рамках программы исследования Юпитера. Зонд запустили в открытый космос в 2011 году с целью вывести аппарат на орбиту Юпитера. В конце концов Juno стал первым космическим аппаратом, сделавшим фотографии северного и южного полюсов Юпитера. Эту задачу не могли выполнить предыдущие космические миссии, также это невозможно сделать с Земли.

В 2021 году в NASA представили звуковую дорожку, созданную Juno на основе данных, собранных во время близкого пролета над спутником Юпитера.

Вас также могут заинтересовать новости: