Ученые надеются, что исследование образцов прольет свет на то, как зародилась жизнь во Вселенной.

Днем в воскресенье, 24 сентября, в пустыне американского штата Юта приземлился зонд NASA OSIRIS-REx, пишет Sky News.

После семи лет пребывания в глубоком космосе зонд доставил на Землю образцы самого загадочного и опасного астероида Бенну. Считается, что эта миссия без преувеличения войдет в историю.

Ученые предупреждают, что однажды астероид Бенну может столкнуться с Землей.

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Как пишет The Independent, зонд NASA OSIRIS-REx преодолел миллиарды миль, побывав на другой стороне Солнечной системы. Его возвращение на Землю стало большим успехом миссии космического агентства.

Отмечается, что миссия длилась семь лет и стоила более миллиарда долларов, зонд преодолел в общей сложности 4 миллиарда миль.

"Ученые надеются, что исследование поможет понять, как формировались и развивались планеты, и прольет свет на то, как зародилась сама жизнь. Поскольку возраст Бенну составляет около 4,5 миллиардов лет, этот образец почти похож на взгляд на Солнечную систему в первые годы ее существования, и NASA назвало его "капсулой времени", - говорится в публикации.

Миссия NASA к астероиду Бенну - что сообщалось

Как писал УНИАН, миссия стартовала в 2016 году, в 2018-м космический аппарат NASA OSIRIS-REx приземлился на Бенну (околоземный астероид шириной 500 метров) и только в 2020 году начал добычу проб, столкнувшись с непредвиденными вызовами. Оказалось, что Бенну был покрыт валунами. В октябре 2020 года зонд собрал материал.

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