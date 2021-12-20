Космический корабль NASA-Juno - "услышал" и записал луну Юпитера.

В NASA представили звуковую дорожку, созданную на основе данных, собранных во время близкого пролета над спутником Юпитера.

Ролик опубликован на YouTube-канале Jet Propulsion Laboratory.

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Специальный инструмент на Juno настроили так, чтобы он воспринимал электрические и магнитные радиоволны, произведенные в магнитосфере Юпитера.

Затем полученные данные перевели в звуковой диапазон и вышла оригинальная звука дорожка.

Главный исследователь Juno Скотт Болтон, презентуя ее, отметил:

"Этот саундтрек достаточно дикий, чтобы создать впечатление, будто вы едете вместе с Juno, которая проплывает мимо Ганимеда впервые за более чем два десятилетия".

Он также добавил, что если слушать внимательно, можно услышать резкий переход к более высоким частотам примерно на середине записи. Это был вход в другую область магнитосферы Ганимеда.

Запись сделали 7 июня 2021 года. Тогда космический корабль Juno подлетел к покрытому льдом Ганимеду ближе, чем любой другой космический корабль за более чем два десятилетия. Вот как это было:

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Автор: Анастасия Печенюк