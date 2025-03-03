Климатическая катастрофа уничтожила целые цивилизации, приведя на их место новые.

Так называемый Год без лета, который произошел в 1816 году, на самом деле был далеко не единственным эпизодом в письменной истории человечества, когда климат внезапно и сильно менялся, принося стихийные бедствия и социально-политические потрясения. В 536 году нашей эры с планетой тоже произошло нечто настолько серьезное, что тогдашние люди заговорили о конце света. Об этом на страницах Forbes пишет американский эволюционный биолог Скотт Треверс.

В письменных памятниках того времени римские и китайские авторы описывали жуткое, бесцветное небо, частые снегопады и массовый голод. Современные научные исследования свидетельствуют, что трагедия 536 года стала результатом не таинственной "смерти солнца", как считали тогда, а следствием мощного извержения вулкана. Изучение образцов льда из Гренландии и Антарктиды показало массивные сульфатные отложения того периода.

Что именно за вулкан это был, доподлинно не известно. Возможно где-то в Исландии, возможно на Аляске. В любом случае именно вулкан спровоцировал каскад климатических катаклизмов, которые вылились в то, что иногда называют "худший год в истории".

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Но дальше было хуже. Уже вскоре после этого в 539 или 540 году взорвался вулкан Илопанго (территория нынешнего Сальвадора, Центральная Америка). Он нанес второй сильный удар по климату, усилив глобальное похолодание. Это уже не говоря о том, что сам взрыв опустошил поселения майя в этом регионе, мгновенно убив десятки тысяч людей и вызвав массовую миграцию.

Оба эти извержения, которые произошли в исторически короткий промежуток времени имели кумулятивный эффект, который вызвал резкое падение глобальной температуры на 2°C. Для климата это безумная цифра.

Вулканические выбросы в атмосферу не пропускали солнечные лучи, что ухудшило фотосинтез растений и вызвало повсеместные неурожаи. Даже в дикой природе были нарушены пищевые цепи, что тоже имело значительный эффект на экосистемы мира.

"Миграции птиц были нарушены, популяции насекомых сократились, и даже жизнь микробов в почве замедлила метаболические процессы в ответ на неожиданное похолодание", - пишет Треверс.

Для крупных млекопитающих дефицит пищи был катастрофическим. Ирландские хроники того времени зафиксировали три года подряд без хлеба. Домашний рогатый скот и дикие копытные страдали от недоедания, поскольку трава плохо росла. Хищные животные, лишенные добычи, нападали на человеческие поселения.

Популяции насекомых, которые составляют основу многих пищевых цепей, потерпели сбои, что привело к снижению уровня опыления и дальнейшего влияния на размножение растений.

И тут, как назло, пришла чума. В 541 году нашей эры в Восточной Римской империи вспыхнула эпидемия Чумы Юстиниана. Возбудитель распространился с ужасающей скоростью, убив до 100 миллионов человек. Одна теория предполагает, что ослабленное состояние глобальных экосистем - с большей популяцией грызунов - могло создать основу для одной из самых смертоносных пандемий в истории.

"Катастрофа 536 года нашей эры изменила цивилизации во всем мире. На разных континентах королевства приходили в упадок, экономики разрушались, а общества претерпевали драматические изменения, поскольку человечество пыталось адаптироваться к новой реальности", - пишет обозреватель.

Однако, пока одни цивилизации приходили в упадок и разваливались, другие адаптировались и приходили на место падших. Как пишет Треверс, в 536 году не просто произошла климатическая катастрофа. Начался цивилизационный перелом, событие настолько глубокое, что врезалось в культурную память целых цивилизаций.

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