1816 год должен был принести Европе облегчение с завершением Наполеоновских войн. Но пришла новая беда.

Сегодня мы часто говорим о едва ли не ежедневных климатических рекордах и необычной погоде, нехарактерной для соответствующего времени года. Но на самом деле климатические аномалии, порой весьма экстремальные, случались постоянно в истории человечества. Одним из таких отклонений был так называемый год без лета, когда в 1816 году погода на планете внезапно стала очень холодной, пишет научный вестник IFL Science.

"Год без лета" более известен в западной культуре, поскольку больше всего тогда пострадали Западная Европа и Северная Америка. Как считают ученые, средняя температура воздуха тогда была ниже на 1-3 градуса от нормы. И хотя это может показаться мизерным отклонением, на самом деле это привело к значительным нарушениям в нормальном погодном процессе и вызвало катастрофические погодные катаклизмы.

В США и Европе весна тогда выдалась очень холодной и морозной, да и летом было холодно, часто с заморозками и даже снегопадами. Очевидцы вспоминают летние снегопады в зоне умеренного климата и лед на реках Пенсильвании посреди июля.

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И хотя снег срывался лишь время от времени, холодные непрерывные дожди стали настоящим бедствием 1816 года. Вспоминают, что в Ирландии дождь не утихал восемь недель подряд. Будущий президент США Джон Куинси Адамс, а тогда только посол США в Великобритании, в своем дневнике жаловался на ледяные дожди и грозы, из-за которых он не мог выйти из дома в начале июля.

Восточную Европу и Азию тот климатический катаклизм задел в меньшей степени. Там не было резкого похолодания, но из-за нарушения погодных циклов там произошло бедствие противоположного характера - страшные засухи.

В конце концов из-за неблагоприятной погоды в нескольких регионах мира погибли урожаи. В США также погибло немало домашнего скота. И в Европе, и в Азии начался голод.

Считается, что "год без лета" вызвал новую волну европейской миграции в Америку, а в самих США - с восточного побережья вглубь континента. Примечательно, что сегодня именно Средний Запад является главным регионом сельского хозяйства в США.

Почему произошел "год без лета"

Сегодня в научном сообществе доминирует убеждение, что причиной климатического катаклизма 1816 года стало извержение крупного вулкана на острове Сумбава в Индонезии. Собственно, само извержение произошло 5 апреля 1815 года, и понадобилось несколько месяцев, чтобы глобальный эффект проявил себя в полной мере.

Тогда в атмосферу планеты попали огромные объемы крошечных частиц пепла, которые надолго задержались в стратосфере, блокируя солнечный свет и провоцируя охлаждение атмосферы.

В 2019 году геофизик доктор Эндрю Шурер и его коллеги использовали климатические модели, чтобы определить, какой могла бы быть погода на планете, если бы этого извержения не произошло. Модель показала, что 1816 год, возможно, был бы и так чрезвычайно влажным в Европе, но именно извержение привело к экстремально низким температурам.

Другие новости о климатических аномалиях

Как писал УНИАН, вулканы влияют на климат планеты постоянно. Например, в 1831 году другой вулкан устроил еще одну климатическую аномалию, похолодание в среднем на 1 градус, что вызвало неурожаи и голод во многих регионах мира.

Также мы рассказывали, что накануне в американском городе Новый Орлеан, расположенном в теплых субтропиках, внезапно начался мощный снегопад. Метеорологи говорят, что в этом городе на берегу Мексиканского залива настолько много снега не было по крайней мере с 1960-х годов.

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