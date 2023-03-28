Исследовательский ледокол "Ноосфера" 27 марта 2023 года с командой 28-й Украинской антарктической экспедиции на борту прибыл на полярную станцию "Академик Вернадский".
Как доложил капитан судна Александр Гришко, путь из чилийского порта Пунта-Аренас до станции длился 5 суток. Ледокол шел через самый бурный в мире пролив Дрейка, но на этот раз он был благосклонен к экипажу и пассажирам "Ноосферы", говорится в сообщении полярников в Facebook.
В ближайшие дни на станции "Академик Вернадский" проведут две важные миссии:
- разгрузка судна, ведь на нем приехал огромный запас еды, разнообразных вещей и горючего на целый год. Поскольку рельеф дна не позволяет ледоколу пришвартоваться у острова, то все грузы будут перевозить на небольших лодках;
- пересменка годовых экспедиций. Ученые и специалисты из 27-й УАЭ, которые год работали на "Вернадском", будут передавать дела коллегам из 28-й УАЭ.
После этого состоится традиционная передача станции между экспедициями, и зимовщики 27-й экспедиции отправятся домой, а участники 28-й останутся работать на год.
Среди их основных задач будет проведение измерений и исследований по трем направлениям: геофизика, метеорология и биология, а также поддержка жизнедеятельности станции.
Украинские полярники на станции "Академик Вернадский"
Единственная украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктиде, она работает постоянно и также является метеорологической и географической обсерваторией.
Станция была основана британцами в 1947 году под названием "Фарадей". В феврале 1996 года она была передана Украине и переименована в честь выдающегося украинского ученого, академика Владимира Вернадского. Первая украинская антарктическая экспедиция, отправившаяся на станцию в 1996 году, во время передачи станции уплатила за нее символическую цену в один фунт стерлингов.
27-я украинская антарктическая экспедиция сумела добраться до станции в середине апреля 2022 года, несмотря на начало войны в Украине, чтобы сменить там своих предшественников. С 2022 года украинских полярников на станцию доставляет ледокол "Ноосфера".
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