По дороге украинские ученые будут проводить исследования волн и грозовой активности.

Украинский ледокол "Ноосфера" сегодня отправляется в первый рейс в Антарктиду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе на пресс-конференции сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он отметил, что сегодня от причала морского вокзала Одесского порта флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" отправится в свой первый рейс в Антарктиду под сине-желтым флагом.

Дикий акцентировал, что 28 января выбрано для старта не случайно, так как именно этот день считается датой открытия Антарктиды.

Читайте такжеУкраинский ледокол "Джеймс Кларк Росс" получил новое имя

Он также отметил, что первый рейс считается пробным, такого сложного судна еще никогда не было у украинских полярников. По дороге будут проводиться обкатка судна и определенные исследования. В частности, ученые Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины (Харьков) проведут комплекс работ по изучению волн и грозовой активности (корабль будет проходить через районы с наибольшей грозовой активностью на планете).

На борту ледокола из Одессы отправляются шестеро ученых, еще 28 присоединятся к походу позже – в одном из портов Чили.

По словам капитана судна Павла Панасюка, численность команды – 26 человек, в ее составе– четверо иностранцев (два британца и два латыша), которые ранее работали на Британскую антарктическую службу. Иностранные специалисты наняты, в частности, на должности старшего механика и электромеханика.

Как подчеркнул Дикий, "Ноосфера" позволяет работать на глубинах до 8 км, а это значит, что Украине в перспективе будет доступен практически весь Мировой океан. На борту могут размещаться до полусотни ученых: биологи, метеорологи, гидрохимики и прочие.

В этой экспедиции планируется также заняться изучением изменений климата, загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами (ртутью) и т. д.

Дикий добавил, что в специальном мощном холодильнике "Ноосферы" находится вакцина от коронавируса Pfizer, предназначенная для украинцев, которых сейчас находятся на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Как пояснил директор НАНЦ, эти люди не привиты, поскольку, когда они отправлялись в экспедицию, необходимых вакцин в Украине в то время не было. Вакцинацию им предстоит пройти в Антарктиде.

Также на борту корабля – топливо, продукты питания, оборудование.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2021 года Украина за 5 млн долл. приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 5 октября он прибыл в Одессу. В конце октября стало известно, что "Джеймс Кларк Росс" получил название "Ноосфера". Оно связано с именем академика Владимира Вернадского, который данному научному направлению посвятил много лет.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

Вас также могут заинтересовать новости: