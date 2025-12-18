На звание животного с самым сильным укусом претендуют сразу несколько видов.

В мире много животных, которые обладают очень сильным укусом. Тем не менее, даже среди них есть лидеры, пишет IFLScience.

В ходе исследования 2012 года ученые выяснили, что животным с самым сильным укусом, когда-либо зафиксированным, является гребнистый крокодил (Crocodylus porosus). Исследователи измерили силу укусов 23 видов крокодилов.

По словам ученых, сила укуса гребнистого крокодила составляет 16 414 ньютонов. В издании отметили, что для перелома бедренной кости человека достаточно силы всего в 4000 ньютонов.

Кроме того, есть и другие претенденты на звание животного с самым сильным укусом. В издании напомнили, что в одном из эпизодов сериала National Geographic "Опасные встречи" герпетолог доктор Брэди Барр зафиксировал, что нильский крокодил кусает с силой около 20 000 ньютонов.

Кроме того, моделирование 2008 года оценило максимальную силу укуса белой акулы путем цифровой реконструкции ее челюстей. На основании этого было предсказано, что 6,4-метровая и весящая 3,3 тонны белая акула может произвести укус силой 18 216 ньютонов.

Если же говорить о вымерших видах, то мало кто сравнится с мегалодоном, подчеркнули в издании. Сила укуса этой гигантской акулы, согласно расчетам ученых, составляла от 108 514 до 182 201 ньютона.

