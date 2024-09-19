Влияние является небольшим, даже по сравнению с незначительными последствиями гигантских землетрясений, но достаточно существенным как для структуры, созданной человеком.

Китайская плотина "Три ущелья" – крупнейшая в мире гидроэлектростанция – является настоящим гигантом инфраструктурного проекта. И идея о том, что она настолько велика, что влияет на вращение Земли, на самом деле не так уж и нелепа, пишет IFLScience.

Расположенная в центральной китайской провинции Хубэй, дамба "Три ущелья" перегораживает самую длинную реку Евразии – Янцзы. Она использует поток воды из трех близлежащих ущелий – Кутанся, Уся и Силинся – для вращения турбин и производства электроэнергии.

Заявления о ее способности изменять вращение Земли, похоже, появились после публикации NASA в 2005 году, в которой исследовалось, как катастрофическое землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году повлияли на этот процесс. В ней объясняется, как изменение распределения массы на Земле может иметь очень малое влияние на момент инерции планеты – понятие в физике, которое описывает, насколько трудно вращать объект вокруг заданной оси. Это то же явление, которое объясняет, как конькобежец может увеличить скорость своего вращения, подтягивая руки ближе к телу.

Видео дня

Аналогично, вращение Земли может меняться после землетрясения из-за движения тектонических плит. Ученые NASA показали, что именно это произошло в 2004 году после землетрясения в Индийском океане. Пошатывая сейсмическую структуру планеты, землетрясение изменило распределение ее массы и уменьшило продолжительность суток на 2,68 микросекунды.

Теоретически, массивный сдвиг воды может сделать то же самое. В заметке 2005 года доктор Бенджамин Фонг Чао, геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, объясняет, что гигантская китайская дамба способна удерживать 40 кубических километров воды. По его подсчетам, такое перемещение массы увеличит продолжительность суток на 0,06 микросекунды и сместит положение полюсов Земли примерно на 2 сантиметра. Это немного, даже по сравнению с незначительными последствиями гигантских землетрясений, но довольно существенно для структуры, созданной человеком.

Люди влияют на вращение Земли и другими способами. Подобный эффект сейчас вызывают изменения климата и их влияние на распределение массы Земли. С ростом температуры полярные ледники тают, а уровень тропических морей повышается, что приводит к тому, что на экваторе планеты собирается больше массы, чем на ее полюсах. В свою очередь, мы почувствуем замедление вращения Земли и очень незначительное увеличение продолжительности дня.

Этот эффект является незначительным для нашего повседневного восприятия жизни на планете Земля, но он может привести к путанице в работе сверхточных устройств для измерения времени, таких как атомные часы. Эта проблема привела к тому, что некоторые ученые утверждают, что в течение следующего десятилетия мир должен будет учитывать отрицательную високосную секунду – то есть минуту с 59 секундами – в течение следующего десятилетия.

Другие научные открытия

Ученые доказали, что древние солнечные бури могли бы катастрофически повлиять на Землю сейчас. По их подсчетам, на Земле за все время произошло по меньшей мере четыре разрушительные магнитные бури. В наше время экстремальные солнечные бури также могут нарушать передачу электроэнергии, работу спутников и даже влиять на интернет.

Кроме того, исследователи считают, что у Земли когда-то могло быть кольцо, как у Сатурна. Кольцо могло отбрасывать тень на планету и вызвать экстремальное глобальное похолодание.

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