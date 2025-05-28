Скелет, который был найден, похож на дракона, однако, по словам ученых, это не так / коллаж УНИАН, фото Shosoin Treasure House via Pen News, ua.depositphotos.com

Ученые утверждают, что разгадали тайну мумифицированного "радужного дракона", который на протяжении веков хранился в японской сокровищнице. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что "дракон" был спрятан в сокровищнице Сёсин в историческом городе Нара. Остатки нашел сёгун (высшая военная должность в домодерной Японии - УНИАН) Ёсинори Асикага в 1429 году.

По легенде, Асикага отрезал кусок от редкой и ценной породы агарового дерева ранджатай во время находки скелета. Во время этого сёгун посещал храм Тодай-дзи в Наре.

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"Вскоре после этого монах храма утверждал, что видел "нечто в форме маленького дракона", которое было высушено солнцем. Асикага забрал скелет и сохранил его. Но был ли этот скелет драконом? Исследователи говорят, что не совсем", - подчеркивают в издании.

Останки найденного существа / фото Shosoin Treasure House via Pen News

Недавнее исследование показало, что "дракон" на самом деле был самкой японской куницы. Это животное, похожее на ласку, родом из центральной и южной Японии.

"Два премоляра (зубы - УНИАН) четко видны, и эта характеристика указывает на то, что это вид рода Martes", - говорится в исследовании.

С помощью рентгена и радиоуглеродного анализа, исследователи установили, что куница жила в 11 или 12 веке. На фото можно увидеть, что куница не имеет передних лап, что делает ее похожей на дракона.

Останки найденного существа / фото Shosoin Treasure House via Pen News

"Определение возраста значительно повысило вероятность того, что мумия является тем самым высушенным на солнце объектом, похожим на дракона, о котором говорится в документе периода Муромати. Мы считаем, что это хороший пример того, как Сёсин защищал не только красивые предметы, но и все предметы внутри хранилища", - рассказала реставратор сокровищницы Мами Цуру.

Другие находки археологов

Ранее ученые выяснили, как охотились древние люди 200 тысяч лет назад. В частности ученые в немецком Шенингени обнаружили хорошо сохранившиеся деревянные копья.

"Копья из Шенингена такие важные, потому что, в отличие от более древних находок, они являются убедительным доказательством сложных охотничьих стратегий, которые требовали более высоких когнитивных способностей и развития более сложных коммуникаций, планирования и социальных структур", - отметил ученый Джарод Хатсон из Центра археологии Лейбница.

Также сообщалось, что в Италии обнаружили скрытый дворец, где когда-то могли жить Папы Римские. По словам ученых, в средневековье сооружение несколько раз расширяли и обновляли, после чего оно стало папством или официальной резиденцией Папы Римского.

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