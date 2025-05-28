Останки этого существа были найдены еще в 15 веке.

Ученые утверждают, что разгадали тайну мумифицированного "радужного дракона", который на протяжении веков хранился в японской сокровищнице. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что "дракон" был спрятан в сокровищнице Сёсин в историческом городе Нара. Остатки нашел сёгун (высшая военная должность в домодерной Японии - УНИАН) Ёсинори Асикага в 1429 году.

По легенде, Асикага отрезал кусок от редкой и ценной породы агарового дерева ранджатай во время находки скелета. Во время этого сёгун посещал храм Тодай-дзи в Наре.

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"Вскоре после этого монах храма утверждал, что видел "нечто в форме маленького дракона", которое было высушено солнцем. Асикага забрал скелет и сохранил его. Но был ли этот скелет драконом? Исследователи говорят, что не совсем", - подчеркивают в издании.

Недавнее исследование показало, что "дракон" на самом деле был самкой японской куницы. Это животное, похожее на ласку, родом из центральной и южной Японии.

"Два премоляра (зубы - УНИАН) четко видны, и эта характеристика указывает на то, что это вид рода Martes", - говорится в исследовании.

С помощью рентгена и радиоуглеродного анализа, исследователи установили, что куница жила в 11 или 12 веке. На фото можно увидеть, что куница не имеет передних лап, что делает ее похожей на дракона.

"Определение возраста значительно повысило вероятность того, что мумия является тем самым высушенным на солнце объектом, похожим на дракона, о котором говорится в документе периода Муромати. Мы считаем, что это хороший пример того, как Сёсин защищал не только красивые предметы, но и все предметы внутри хранилища", - рассказала реставратор сокровищницы Мами Цуру.

Другие находки археологов

Ранее ученые выяснили, как охотились древние люди 200 тысяч лет назад. В частности ученые в немецком Шенингени обнаружили хорошо сохранившиеся деревянные копья.

"Копья из Шенингена такие важные, потому что, в отличие от более древних находок, они являются убедительным доказательством сложных охотничьих стратегий, которые требовали более высоких когнитивных способностей и развития более сложных коммуникаций, планирования и социальных структур", - отметил ученый Джарод Хатсон из Центра археологии Лейбница.

Также сообщалось, что в Италии обнаружили скрытый дворец, где когда-то могли жить Папы Римские. По словам ученых, в средневековье сооружение несколько раз расширяли и обновляли, после чего оно стало папством или официальной резиденцией Папы Римского.

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