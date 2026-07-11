Самый популярный в мире напиток начинался как лекарство с кокаином в составе

Первый стакан Coca-Cola был продан 8 мая 1886 года.

Популярный напиток, уступающий по популярности только воде и чаю, в 1886 году содержал кокаин – его изобрел американский ветеран Гражданской войны Джон Пембертон, который пытался побороть собственную зависимость от морфия, пишет Space Daily.

В 1880-х годах фармацевтический рынок США функционировал по совершенно иным правилам, чем сейчас. Не существовало ни контроля за составом лекарств, ни клинических испытаний, ни запретов на наркотические вещества в аптечных препаратах. Кокаин, героин, морфин, алкоголь и даже мышьяк свободно продавались в аптеках как "лекарство от всего".

Пембертон во время Гражданской войны получил ранение, и ему прописали морфин от боли. Избавиться от зависимости ему так и не удалось в течение следующих двадцати лет. Как отмечается, в начале 1880-х он активно изучал медицинскую литературу – тогдашние европейские врачи предполагали, что кокаин может стать "безопасной" заменой морфина.

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Сначала Пембертон выпустил алкогольный напиток French Wine Coca – смесь вина с листьями коки и орехами кола, по образцу популярного французского тоника Vin Mariani, который в свое время хвалили даже Папа Римский Лев XIII и Томас Эдисон.

Все изменилось, когда осенью 1885 года в округе Фултон, где расположена Атланта, ввели запрет на продажу алкоголя. Поскольку Пембертон планировал продавать напиток именно там, ему пришлось убрать вино из рецепта. Вместо него он добавил сахар и лимонную кислоту, а готовый сироп смешали с газированной водой в аптеке.

Так случайно появился вкус Coca-Cola, который понравился больше, чем оригинал. Название придумал бухгалтер Пембертона Фрэнк Мейсон Робинсон – именно он нарисовал от руки знаменитый логотип. Первый стакан напитка был продан 8 мая 1886 года, а в среднем за первый год продавалось всего около девяти стаканов в день.

Известно, что пока компанией руководил сам Пембертон, реклама открыто позиционировала Coca-Cola как лекарство – от морфиновой зависимости, головной боли, тошноты, истощения и даже импотенции. Целевой аудиторией называли "дам и всех, чья сидячая работа вызывает нервное истощение", – так было сказано в одной из тогдашних реклам.

В каждом стакане оригинального напитка содержалось примерно 9 миллиграммов кокаина – меньше, чем тогдашняя медицинская доза в 50–100 миллиграммов, но достаточно, чтобы почувствовать лёгкий стимулирующий эффект. Кокаин постепенно исключали из рецепта: с 1903 года компания начала использовать листья коки, из которых алкалоид уже был удалён заранее, а последние следы вещества исчезли из формулы в 1929 году.

Сам изобретатель так и не увидел, во что превратится его напиток. Его зависимость от морфия только усиливалась в 1887–1888 годах, а финансовые дела ухудшались. По частям он продал свою долю в компании нескольким бизнесменам из Атланты, а остальные акции передал предпринимателю Аси Григгсу Кендлеру примерно за 80 тысяч долларов – незадолго до своей смерти от рака желудка в августе 1888 года.

Именно Кендлер убрал из рекламы любые упоминания о "лекарстве" и превратил напиток в продукт для удовольствия. Сегодня Coca-Cola продает около 1,6 миллиарда порций ежедневно практически в каждой стране мира.

Общий стакан с водой для всех

Ранее УНИАН писал об автоматах с газированной водой в СССР, из которых, по легенде, пили все желающие из одного-единственного общего стакана. Первый подобный аппарат, согласно официальным данным, изобрел работник одного из ленинградских заводов по фамилии Агрошкин, а массово такие устройства начали появляться на улицах советских городов в 50-х годах, особенно после поездки Хрущева в США в 1957 году.

Стакан можно было помыть прямо в самом автомате – струей чистой воды снизу. За копейку продавали стакан обычной воды, за три – сладкой. Оставался вопрос, почему люди при этом массово не болели – среди версий называли закаленный условиями жизни иммунитет советских граждан и привычное пользование общими бытовыми благами.

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