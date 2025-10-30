Очевидцы этого явления рассказывали разные версии событий.

В 1917 году трое детей из португальского города Фатима по дороге домой увидели нечто необычное. По их словам, они стали свидетелями явления Девы Марии, которая сказала им, что будет появляться 13-го числа каждого месяца в течение шести месяцев, после чего исчезнет. Весть об этом чуде распространилась, и в город стали приезжать посетители.

Дети пообещали остальным жителям города, что во время последнего обещанного появления Девы Марии, 13 октября 1917 года, они станут свидетелями чуда. В IFLScience рассказали, что этот день вошел в историю как "чудо Солнца". Более того, ученые выяснили, что на самом деле произошло в тот день.

Отмечается, что около 70 000 человек собрались, чтобы увидеть обещанное явление Девы Марии. Вместо этого, как сообщили очевидцы, они видели, как Солнце мчалось к Земле, а затем вернулось в исходное положение, вращаясь вокруг своей оси и производя вспышки цветного света.

"Глядя на солнце, я заметил, что все вокруг потемнело. Сначала я посмотрел на ближайшие объекты, а затем перевел взгляд дальше, до самого горизонта. Я увидел, что все приобрело аметистовый цвет. Объекты вокруг меня, небо и атмосфера были того же цвета. Все, что было близко и далеко, изменилось, приобретя цвет старого желтого дамаста", - рассказывал Хосе Мария де Алмейда Гарретт, профессор естественных наук, который был свидетелем этого события.

В издании подчеркнули, что на самом деле в тот день с Солнцем не произошло ничего необычного. Это явление не наблюдалось нигде больше на Земле.

Ученый Артур Вировски из Лодзинского технологического университета заявлял, что одно из объяснений заключается в том, что люди могли увидеть так называемых "солнечных собак". Это атмосферное явление, при котором по бокам от Солнца появляются яркие пятна, похожие на его отражения. Эти облака также могут рассеивать цвет по небу.

В издании считают, что толпа, вероятно, испытала смесь массовой истерии и необычного оптического явления. Это объясняет, почему люди рассказывали разные версии того, что видели.

Под одним из семи чудес света обнаружили 2000-летнюю гробницу

Ранее в Иордании археологи нашли 2000-летнюю гробницу, которая находится под одним из семи чудес света - Петрой. По словам ученых, это чрезвычайно редкое открытие.

Команда археологов использовала передовую технологию изучения грунта, чтобы подтвердить местонахождение дополнительных гробниц на этом участке. Данные совпали с другой информацией, полученной из регионов, где ранее были найдены гробницы.

