У берегов Португалии косатки потопили туристическую яхту. На тот момент на борту находились пять человек.

Как пишет Independent, яхта затонула в субботу, 13 сентября. Произошло єто неподалеку от пляжа Фонте-да-Телья. К счастью, члены экипажа были спасены с судна Nautic Squad Club лодками незадолго до его затопления.

Парусаная компания Mercedes-Benz Oceanic Lounge опубликовала в Instagram кадры с моментом атаки. На них видно, как косатка несколько раз ударяет по борту яхты. После этого судно начало идти под воду.

Похожий случай был зафиксирован в тот же день у берегов залива Кашкайш. В том инциденте с лодки спасли четверых.

Национальное морское управление Португалии заявило, что получило сигнал тревоги из-за "взаимодействия с косатками" в 12:30.

"Были немедленно задействованы экипажи спасательной станции Кашкайша и капитанства порта Лиссабона. По прибытии на место было установлено, что экипаж находится в хорошем физическом состоянии и не нуждается в медицинской помощи, поскольку был эвакуирован с помощью находившегося поблизости туристического судна", – сказано в сообщении.

Примечательно, что с мая 2020 года исследователи зафиксировали сотни случаев столкновений косаток с лодками вблизи Пиренейского полуострова, добавляет Independent.

Другие инциденты на воде

В марте 2025 года в Красном море затонуло подводное судно. Батискаф повез туристов наблюдать за коралловыми рифами. Инцидент произошел неподалеку от отеля-курорта Marriot в Хургаде незадолго после погружения. Погибли шесть человек, были и пострадавшие. Известно, что все пассажиры судна были россиянами.

А в июле в Одесской области взорвалось гражданское судно. Погибли три человека.

