Группа исследователей впервые посетила это место в 2013 году, но пришла к выводу, что оно не способствует размножению осьминогов. Но оказалось, что это не так.

Новый вид осьминогов был обнаружен в глубоководном питомнике у берегов Коста-Рики. Ученые говорят, что примечательным является как открытие нового вида Muusoctopus, рода осьминогов малого и среднего размера без чернильного мешка, так и сам "питомник".

Как пишет Sky News, редкое место высиживания осьминогов на глубине 2800 метров ниже уровня моря является третьим известным питомником для осьминогов в мире.

Питомник Dorado Outcrop, расположенный в холодном гидротермальном источнике у побережья Пунтаренаса, был первоначально найден учеными в 2013 году, когда они обнаружили там 100 самок осьминогов, высиживающих свои яйца.

В то время исследователи заявили, что никаких развивающихся эмбрионов обнаружено не было. Это подтолкнуло их к выводу, что окружающая среда не подходит для детенышей осьминогов.

Тем не менее, команда ученых вернулась на это место в этом году и сделала гораздо более положительные выводы.

Исследователи находилась на борту судна в Тихом океане в течение 19 дней и использовали подводного робота для наблюдения за подводными горами и детенышами осьминогов.

"Обнаружение нового активного питомника осьминогов на глубине более 2800 метров в водах Коста-Рики доказывает, что нам еще многое предстоит узнать о нашем океане. Глубоководье у берегов Коста-Рики выходит за рамки человеческого воображения, благодаря захватывающим кадрам, снятым подводным роботом SuBastian, на которых изображены рыбы-треноги, детеныши осьминогов и коралловые сады", - говорит доктор Джотика Вирмани, исполнительный директор Schmidt Ocean Institute.

Другие открытия ученых

Как сообщал УНИАН, ранее ученые в ходе исследования северной части Атлантического океана вероятно обнаружили ранее неизвестный вид медуз на глубине почти 700 метров. Найденная медуза имеет кроваво-красный цвет и внешне похожа на берет с бахромой. Исследователи показали, как она выглядит на видео.

А ранее стало известно, что гигантские осьминоги Enteroctopus dofleini, обитающие в северных районах Тихого океана, - не самые крупные головоногие на Земле. Генетический анализ, проведенный учеными, подтвердил, что на самом севере Тихого океана, в районе Аляски и Берингова моря обитает отдельный вид осьминогов.

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