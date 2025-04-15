Об этом глубоководном виде известно немного, но его название намекает на его необычно длинные щупальца.

Удивительные кадры были сняты во время экспедиции Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre и Inkfish в Антарктиде с декабря 2024 года по январь 2025 года.

Как пишет IFLScience, на глубине 1000 метров дистанционно управляемый аппарат (ROV) команды обнаружил вид головоногих моллюсков, известный как Moratoothopsis longimana, призрачно-белых кальмаром с длинными, элегантными щупальцами.

"Об этом глубоководном виде известно немного, но его название намекает на его необычно длинные щупальца. Вероятно, это охотник в средней воде, это редкое наблюдение", - написали они.

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Интересно, что примерно на той же глубине они также столкнулись с Slosarczykovia circumantarctica. У этого головоногого моллюска полупрозрачная ткань, что позволяет четко видеть его внутренние органы, включая пищеварительный тракт. У него большие светящиеся глаза, идеально подходящие для навигации в черных глубинах океана, куда никогда не проникает солнечный свет.

"Описанный как "самый большой сюрприз" путешествия, команда также задокументировала Alluroteuthis antarcticus на глубине 1500 метров. Одна поразительная алого-красная особь была даже замечена сжимающей в своих щупальцах пойманную добычу - возможно, мантию другого кальмара, возможно, даже одного из его собственного вида", - сказано в статье.

Важно, что Антарктика является домом для целого ряда головоногих моллюсков, от очень маленького 15-сантиметрового Brachioteuthis до очень большого 4-метрового Mesonychoteuthis - колоссального кальмара. Гигантский антарктический осьминог также обитает в холодных водах, окружающих континент.

Многие из этих головоногих моллюсков выработали уникальные физиологические черты, чтобы выживать в водах Южного океана с температурой ниже нуля. Например, у гигантского антарктического осьминога особая голубая кровь, которая помогает снабжать ткани кислородом при минусовых температурах. У других морских видов кровь перекачивает антифризные белки, помогающие справляться с очень холодной водой.

"Хотя науке известны десятки видов кальмаров Южного океана, многие другие, вероятно, еще не обнаружены и избегают любого контакта с человеком. Помимо головоногих моллюсков, общее биоразнообразие Южного океана до сих пор не полностью изучено. Его суровый климат и удаленность долгое время препятствовали научным исследованиям, хотя последние достижения в области технологий неуклонно расширяют наши знания - как и эта последняя экспедиция Центра глубоководных исследований Миндеру-UWA", - отмечается в статье.

Группа австралийских ученых сосредоточена на изучении глубоких и часто упускаемых из виду вод Южного полушария, от ледяного Южного океана до отдаленных впадин Тихого океана. В период с июля по октябрь 2024 года они отправились на исследование впадины Тонга в юго-западной части Тихого океана и сумели снять чрезвычайно редкие кадры большеперого кальмара, известного своей инопланетной внешностью и невероятно длинными щупальцами.

Исследование вод Антарктиды

13 января от ледяного щита в Антарктиде откололся гигантский айсберг длиной около 30 километров, открыв участок океана, который не видел солнечного света десятилетиями.

Команда ученых, находившаяся на борту исследовательского судна, решила обследовать морское дно в только что обнажившейся зоне. До этого момента ни один человек не изучал эту часть глубокого моря.

То, что они обнаружили под айсбергом, их удивило: гигантские морские пауки, осьминоги, ледяные рыбы, кораллы и губки, в том числе губка в форме вазы, возраст которой, возможно, достигает нескольких сотен лет. Исследователи считают, что смогут описать десятки новых для науки видов.

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