Недавно обнаруженная дыра в районе Арсиа Монс может соединяться с сетью подземных пещер.

Таинственная дыра в марсианской коре, вероятно, связанная с подземными пещерами, может стать ключом к колонизации Марса. Как пишет Independent, изображение дыры размером в несколько метров было сделано орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter компании Nasa.

"Ямы могут отражать геологически недавнюю тектоническую или вулканическую активность. Любые связанные с ними пещеры могут стать объектами для будущих роботизированных исследований", - заявили исследователи из Университета Аризоны, проанализировавшие снимки.

Недавно обнаруженная яма находится рядом со спящим вулканом в районе Арсиа Монс - вулканической равнины, протянувшейся на тысячи километров. Этот регион приподнят относительно остальной части Марса в среднем на 10 км.

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Ученые предполагают, что ямы в этом регионе могут быть входом в подземные лавовые трубы, которые являются следствием вулканической истории Марса. Когда внешняя поверхность текучей лавы остыла и затвердела, а внутренняя расплавленная лава вытекла наружу, они оставили после себя трубчатую структуру.

Они считают, что такие пещерные сети, образовавшиеся в результате обрушения древних лавовых трубок, могут стать потенциальным убежищем для будущих астронавтов.

В то же время на другом снимке видна освещенная боковая стенка загадочной дыры Ариса Монс, что означает, что это может быть цилиндрическая яма или шахта, а не вход в пещеру. Подобные ямы были найдены на Земле, например, возле гавайских вулканов, и они не соединялись с пещерами или лавовыми трубами.

Ранее ученые обнаружили огромный вулкан высотой девять километров, который прятался у всех на виду в одном из самых известных регионов планеты Марс.

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