Такой вулкан получил временное название Ноктис, ведь его нашли на краю региона Лабиринт ночи.

Ученые обнаружили огромный вулкан высотой девять километров, который прятался у всех на виду в одном из самых известных регионов планеты Марс. Такое открытие было сделано в восточной части вулканической провинции Тарсис на Марсе вблизи его экватора, пишет Space.

Известно, что такой объект не замечали на снимках планеты на протяжении многих десятилетий, а именно с 1971 года, когда этот район удалось впервые сфотографировать аппарату "Маринер-9". Только благодаря данным современных орбитальных зондов, ученые обнаружили гигантский вулкан в известном регионе Марса.

Исследователи временно назвали вулкан Ноктис в честь его расположения на краю Лабиринта ночи.

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Авторы исследования рассказали, что новый вулкан находится на границе таких регионов, как Лабиринт Ночи и Долины Маринер. Также в этом районе расположены три огромных вулкана, о которых давно было известно. Несмотря на то, что этот объект является не таким высоким по сравнению с его соседями, он имеет больший диаметр и более разрушен эрозией.

"Мы изучали геологию местности, где в прошлом году нашли остатки ледника, когда поняли, что находимся внутри огромного и глубоко эродированного вулкана", - объяснил планетолог из Института SETI и Института Марса при Исследовательском центре NASA имени Эймса Паскаль Ли.

Исследователи отмечают, что гигантские размеры вулкана и его сложные модификации говорят о том, что он был активным в течение долгого времени. Также его юго-восточная часть имеет тонкий, недавний вулканический осадок, под которым, возможно, присутствовал ледниковый лед.

"Эта область Марса известна широким разнообразием гидратированных минералов, охватывающих долгий период марсианской истории. Вулканическое происхождение этих минералов давно подозревалось. Поэтому, возможно, не так уж и удивительно найти здесь вулкан. В некотором смысле, этот большой вулкан является долгожданным "дымящимся пистолетом", - рассказал аспирант кафедры геологии Университета Мэриленда и соавтор исследования Сурабх Шубхам.

По словам автора исследования Паскаля Ли, такой вулкан является "древним и долгоживущим", чтобы его исследовать, по нему можно пройти пешком, "проехать или пролететь сквозь него".

Ли подчеркнул, что долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом "делает его идеальным местом для астробиологии и поиска признаков жизни".

"Это место выглядит очень привлекательным для роботизированных и человеческих исследований", - отметил Ли в заявлении SETI.

Исследование Марса: последние новости

Как писал УНИАН, искусственный интеллект нашел место на Марсе, где могут разместиться первые люди-переселенцы. По словам ученых, несмотря на то, что поверхность планеты является не очень приветливой средой, уже за несколько метров под поверхностью условия могут оказаться более пригодными для жизни человека.

В прошлом году NASA сделало необычное открытие, которое касается атмосферы Марса. Ученым удалось зафиксировать неожиданное "исчезновение" потока заряженных частиц, которые все время исходят от Солнца. Из-за такого события марсианская атмосфера невероятно расширилась.

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