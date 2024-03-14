Исследователи нашли вулкан на Марсе высотой 9 км / фото ua.depositphotos.com

Ученые обнаружили огромный вулкан высотой девять километров, который прятался у всех на виду в одном из самых известных регионов планеты Марс. Такое открытие было сделано в восточной части вулканической провинции Тарсис на Марсе вблизи его экватора, пишет Space.

Известно, что такой объект не замечали на снимках планеты на протяжении многих десятилетий, а именно с 1971 года, когда этот район удалось впервые сфотографировать аппарату "Маринер-9". Только благодаря данным современных орбитальных зондов, ученые обнаружили гигантский вулкан в известном регионе Марса.

Исследователи временно назвали вулкан Ноктис в честь его расположения на краю Лабиринта ночи.

Видео дня

Авторы исследования рассказали, что новый вулкан находится на границе таких регионов, как Лабиринт Ночи и Долины Маринер. Также в этом районе расположены три огромных вулкана, о которых давно было известно. Несмотря на то, что этот объект является не таким высоким по сравнению с его соседями, он имеет больший диаметр и более разрушен эрозией.

По словам астрономов, такой вулкан был активным в течение длительного времени / фото NASA

"Мы изучали геологию местности, где в прошлом году нашли остатки ледника, когда поняли, что находимся внутри огромного и глубоко эродированного вулкана", - объяснил планетолог из Института SETI и Института Марса при Исследовательском центре NASA имени Эймса Паскаль Ли.

Исследователи отмечают, что гигантские размеры вулкана и его сложные модификации говорят о том, что он был активным в течение долгого времени. Также его юго-восточная часть имеет тонкий, недавний вулканический осадок, под которым, возможно, присутствовал ледниковый лед.

Топографическая карта, которая показывает расположение вулкана Ноктис / фото NASA

"Эта область Марса известна широким разнообразием гидратированных минералов, охватывающих долгий период марсианской истории. Вулканическое происхождение этих минералов давно подозревалось. Поэтому, возможно, не так уж и удивительно найти здесь вулкан. В некотором смысле, этот большой вулкан является долгожданным "дымящимся пистолетом", - рассказал аспирант кафедры геологии Университета Мэриленда и соавтор исследования Сурабх Шубхам.

По словам автора исследования Паскаля Ли, такой вулкан является "древним и долгоживущим", чтобы его исследовать, по нему можно пройти пешком, "проехать или пролететь сквозь него".

Ли подчеркнул, что долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом "делает его идеальным местом для астробиологии и поиска признаков жизни".

"Это место выглядит очень привлекательным для роботизированных и человеческих исследований", - отметил Ли в заявлении SETI.

Исследование Марса: последние новости

Как писал УНИАН, искусственный интеллект нашел место на Марсе, где могут разместиться первые люди-переселенцы. По словам ученых, несмотря на то, что поверхность планеты является не очень приветливой средой, уже за несколько метров под поверхностью условия могут оказаться более пригодными для жизни человека.

В прошлом году NASA сделало необычное открытие, которое касается атмосферы Марса. Ученым удалось зафиксировать неожиданное "исчезновение" потока заряженных частиц, которые все время исходят от Солнца. Из-за такого события марсианская атмосфера невероятно расширилась.

Вас также могут заинтересовать новости: