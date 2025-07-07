Соседи даже создали групповой чат, чтобы предупреждать друг друга о передвижениях Перси.

Невостребованный самец павлина стал предметом разговоров в сельской общине в Англии: он опустошет огороды и будит соседей своими тревожными утренними криками. Об этом пишет BBC.

Перси, как его назвали, впервые появился в Мальборо в Уилтшире в начале этого лета и с тех пор его можно увидеть на крышах и в садах.

Отмечается, что помимо того, что он нарушает сон, он нарушил местную экосистему, бросая вызов кошкам и голубям, которые забредают на его территорию.

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Он даже начал клевать двери, что считается попыткой получить еще больше еды. Местный житель Эрик Гилберт сказал, что у птицы, по-видимому, неуемный аппетит. Он сказал:

"Ему нравится завтракать моей фасолью, и пару раз по утрам я находил ее посреди моей салатной грядки, завтракающей листьями моего салата. Она довольно голосистая. Люди действительно говорят, что она поднимает их около половины шестого утра довольно хриплым звуком".

Соседка Анджела Ньюберри также регулярно навещала его.

"Очень рано утром он стучит в окно, прося еды. Он очень раздражает, потому что у него нет выключателя", - сказала она.

Она утверждает, что не кормит Перси, потому что "он все равно берет себе мой овощной батончик, так что мне это не нужно".

Другая соседка, Фрэнсис Хьюз, сказала, что Перси очень привередлив и лакомится самыми ценными частями сада.

"Я думаю, он очень любит овощи, но он готовит только на пять звезд. Он определенно ест луковицы. Он уничтожил огород соседа", - сказала она.

Инетересно, что соседи даже создали групповой чат, чтобы предупреждать друг друга о передвижениях Перси. И хотя мнения о павлине разделились, местные жители согласны, что было бы странно, если бы он ушел.

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