Теперь французский ученый мечтает принять участие в экспедиции на Марс.

Антарктида - не только ледяная пустыня, но и уникальная арена для настоящих приключений. Сюда возят не так много туристов, а ученых бывает еще меньше. Но те, кто отправляются в многомесячную экспедицию, должны быть полностью готовы к любым испытаниям, пишет Independent.

Французский астробиолог Сиприен Версё считал, что перед отправкой на антарктическую станцию ему придется пройти базовый курс навыков выживания. Однако вместо лекций его команда оказалась в серии экстремальных тренировок: спасение утопающего, тушение огня в туннеле, эвакуация пострадавших в задымленном помещении. И все это - под наблюдением психологов, которые оценивали реакции участников.

"Мы были в темной комнате с имитацией крика о помощи, а когда прибежали - лежал человек с бензопилой рядом и кровью на руке. Это был актер, но выглядело очень правдоподобно," - вспоминает Версё.

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Еще больше было удивление 27-летнего аспиранта, когда именно его назначили руководителем научной команды из 13 человек на станции Конкордия — одной из самых отдаленных на континенте. Все потому, что именно он лучше всех справился с серией этих практических тестов.

Зима на антарктической станции - это полная изоляция, темнота в течение трех месяцев и температура до -80°C. Все мягкие детали самолета замерзают, поэтому полеты становятся невозможными.

"Мы знали: если что-то случится, помощи не будет", - говорит Версё.

Чтобы выжить, даже завтрак становится актом заботы о теле: хлеб, пять яиц, шоколад и изюм - чтобы не замерзнуть во время многочасовых прогулок в морозной темноте. А перед выходом - зеркало у двери, чтобы проверить: ни одного открытого участка кожи, иначе обморожение - за секунды.

А вот для американки Лорен Липума, которая работала редактором единственной антарктической газеты The Antarctic Sun на базе Мак-Мердо, все было не так драматично. Летом на базе живет до 1000 человек - почти как в городе. Липума путешествовала с учеными, писала статьи об исследованиях пингвинов (которые воруют камни друг у друга для гнезд!) и даже погружалась в ледяную воду с биологами в сухих костюмах.

Здесь даже появляется свой "антарктический язык": "фреши" - это овощи и фрукты с материка, "Поли" - те, кто работает на Южном полюсе.

И все же больше всего в Антарктиде поражает не холод, а красота, признаются ученые. "Лунный свет, отражающийся в снегу, как будто он сделан из того же материала, что и звезды", - вспоминает Версё. А еще - тишина, покой, и ощущение настоящей причастности. "Это как жить на другой планете", - говорит он.

Несмотря на сложность работы на антарктических станциях, многие ученые стремятся вернуться на ледяной континент снова, а потом еще раз и еще раз. Некоторым кажется, что мир за пределами Антарктиды слишком шумный и суетливый. Здесь все просто: ты, твои обязанности и космическая красота вокруг.

Сиприен Версё признается, что после опыта жизни на антарктической станции он охотно отправился бы и на Марс, если бы была такая возможность.

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