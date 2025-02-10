Да и пока только в США и в рамках публичного бета-тестирования.

Спутниковый мобильный интернет Starlink Илона Маска стал доступен на смартфонах: уже есть поддержка iPhone 14 и выше, всей линейки Pixel 9, трех поколений Galaxy A, S, X и Z и не только.

О начале публичного бета-тестирования объявил американский мобильный оператор T-Mobile. При этом, до июля (пока идет бета-тест) пользоваться им могут абоненты всех мобильных операторов в США бесплатно.

T-Mobile Starlink использует специально настроенные спутники с возможностями Direct-to-Cell, расположенные на высоте более 320 км и движущиеся со скоростью около 27 000 км/ч для доставки сигналов сотовой связи. На начальном этапе сервис поддерживает только СМС и отправку фото, позже появится доступ в интернет и голосовые звонки.

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Пи этом никакого дополнительного оборудования пользователям докупать не нужно: подключение происходит автоматически в местах, где нет сотовой сети. Их еще называют "мертвые зоны". Единственное условие – смартфон должен быть обновлен до последней версии iOS или Android.

В будущем функция спутниковой связи появится и у других провайдеров, а со временем – других регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина станет одной из первых стран, которая получит доступ к cпутниковому интернету Starlink на смартфонах, а также первой воюющей страной, где Starlink развернет эту технологию.

А меж тем китайские производители телефонов перешли от "войны" 200-мегапиксельных камер и 24 ГБ оперативки к "войне" аккумуляторов. В этом году смартфоны с батареями 7000/7500 мАч станут встречаться все чаще, говорят инсайдеры.

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